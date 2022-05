Lapozó: Marokkóban törvényt módosíthatnak a gyerekházasságok betiltásáért

Kétezer-ötszáz négyzetméterrel bővítik ki a nanterre-i mecsetet

A párizsi régió északnyugati részében lévő Nanterre városában a Ramadán hónapja alatt több mint 433 ezer eurót (azaz hozzávetőleg 161 millió forintnak megfelelő összeget) adtak össze a muszlim hívők az Ibn Badis nagymecset kibővítési munkálataihoz.

Az egyszer nagymecset, máskor intézet néven emlegetett épületben a klasszikus mecsetek funkcióinak betöltésére alkalmas terek (is) lesznek. Az új imaterem ezer férőhelyes lesz, az új belső udvar egyszerre kétezer hívőt tud majd fogadni. A muszlim fiatalok oktatását nyolc tanteremben és két nagy előadóteremben fogják megszervezni. Az intézet vezetése a Twitteren köszönte meg a nagylelkű adományokat: „Allah áldjon meg mindannyiótokat a Ramadán hónapján nyújtott támogatásért. Allah segítségével, majd a ti nagylelkűségetekkel 433 885 eurót gyűjtöttünk össze a

projekt megvalósítására és a jelenlegi épülettel szomszédos telek megvásárlására. Allah fizesse meg nektek!”

A nagyszabású projektet bemutató film mottója: A közös jövőnk építése zajlik. Eközben Párizs keleti oldalán egy másik hatalmas mecset építése is folyik Noisy-le-Grand-ban. A háromemeletes épület 2785 négyzetméteren egyszerre ezer hívőt tud majd fogadni.

A spanyol belügyminiszter mobilját is Pegasus-szoftverrel figyelték meg

Kiderült, hogy a spanyol miniszterelnök, a védelmi miniszter és a volt külügyminiszter után Fernando Grande-Marlaska belügyminisztert is megfigyelhették a Pegasus-szoftverrel. A központ jelenleg is azon dolgozik, hogy minden információt összegyűjtsön a kibertámadásról. Marlaska már át is adta a hatóságoknak a lehallgatott telefont, amelyet hivatalos kommunikációra használt már tavaly májusban is, a Marokkóval fennálló diplomáciai konfliktus idején. A spanyol kormány azt gyanítja, hogy a kémkedést Rabat kezdeményezte. Több tényező is erre utal, köztük például, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök telefonját két nappal azután törték fel, hogy Marokkó váratlanul leállította a határellenőrzést Ceutánál és több mint 10 ezer illegális bevándorlót engedett át az autonóm városba. Spanyolországban áprilisban robbant ki a Pegasus-botrány. Kiderült, hogy 2017 és 2020 között több mint 60 szeparatista katalán politikust, köztük a jelenlegi elnököt és elődjeit is megfigyelték. A történtek válságba sodorták Spanyolország baloldali kormányát, amelynek a katalánok a legfőbb szövetségesei.

