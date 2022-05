Montenegróban vásárolnak luxusvillákat az oroszok és az ukránok

A helyiek is vásárolnak

A kilencvenes évek inflációjára még jól emlékező montenegróiak mindeközben attól tartanak, hogy az ukrajnai háború miatt pénzük újra elveszik egyik pillanatról a másikra. Hogy ez ne történjen meg, tömegesen kotorták elő a szalmazsákokból a félretett eurókat, és kezdtek bele az ingatlanvásárlásba.

A tengerparti házak, lakások ugyanis mindig jó befektetésnek számítottak. Akinek volt annyi megtakarítása, hogy az ukránok és az oroszok ízlésének megfelelő, színvonalas nyaralóhoz jusson, azonnal ki is adta azt, így a befektetés el is kezdett megtérülni – olvasható a V4NA nemzetközi hírügynökség írásában.

A hirtelen és nagy kereslet miatt olyanok is voltak, akik egyik napról a másikra az utcán találták magukat.

A Nova.rs oldalnak nyilatkozó helyi személy arról számolt be, hogy egyik ismerőse már öt éve bérelt egy lakást Budva közelében, az ingatlan tulajdonosa azonban kapott az alkalmon, és a lakást pillanatok alatt eladta egy ukránnak, aki háromezer eurót kínált négyzetméteréért, holott az ár korábban ennek a felét sem érte el. Felbolydult az ingatlanpiac, mindenki elad vagy vásárol, kinek mi éri meg – nyilatkozta egy helyi nő a szerbiai portálnak.

Orosz vagy ukrán? – A helyieknek egyre megy

Montenegró hagyományosan népszerű úti cél az orosz turisták körében, évek óta látogatnak oda, és már korábban is vettek ott ingatlanokat. A helyiek is hozzászoktak az oroszok jelenlétéhez, a nyelvet is sokan jól beszélik. Most arról számoltak be, hogy nehezen tudják megkülönböztetni az oroszokat az ukránoktól, emiatt pedig gyakran kerülnek kellemetlen helyzetbe.

Ha ukránnak nézem, pedig orosz, azért kiabál le, ha fordítva, akkor azért – nyilatkozta egy helyi boltos, aki igyekszik mindenkivel jóban lenni, hiszen számára az a fontos, hogy eladja a portékáját.

A Nova portálnak nyilatkozó kotori árus egy konkrét tapasztalatról is beszámolt:

Nyugat-európai turisták jöttek hajóval. Mindent összeválogattak a boltban, be is pakoltuk már, amikor egyszer csak megláttak egy Putyint ábrázoló pólót a kínálatban, ami miatt úgy megharagudtak, hogy csapot-papot otthagytak, és elmentek. Még jól le is kiabáltak, hogy terjesztem az orosz propagandát.

Az árus hozzátette, őt nem érdekli a háború – néhány hete még örültek a vásárlók az oroszos csecsebecséknek, most meg emiatt hagyják el az üzletet.

Alig várom, hogy mindez véget érjen, és dogozhassunk nyugodtan, eltarthassuk a családunkat, etethessük a gyerekeinket– nyilatkozta egy másik árus, aki azt is elárulta, hogy az orosz szuveníreket nem dobta ki, csak félretette, bízva abban, hogy egyszer még vevőre találnak.

A hivatalos adatok szerint Montenegróban jelenleg 6700 ukrajnai menekült tartózkodik, közülük öten kértek nemzetközi védelmet, 1432-en pedig ideigleneset. Utóbbit egy évre adja meg nekik az ország, és jár vele az egészségügyi ellátás, a tanulási és a munkaengedély is – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

