A belarusz elnök sem számított rá, hogy a háború így elhúzódik

Nem hitte volna, hogy az orosz hadsereg ukrajnai „művelete” így elhúzódik – fejtette ki Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök az AP amerikai hírügynökségnek adott csütörtöki interjújában, közölte, ő maga mindent megtesz annak érdekében, hogy véget érjen a háború.

– Én nem vagyok eléggé elmélyedve ebben a problémában ahhoz, hogy meg tudnám állapítani, valóban minden a terv szerint halad-e, ahogyan azt az oroszok állítják, vagy pedig úgy van, ahogy én érzem. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, úgy érzem, ez a művelet elhúzódik – jelentette ki Lukasenka. A belarusz elnök azt is állította, hogy Ukrajna provokálja Oroszországot, Belarusz pedig békét akar.

Kategorikusan elutasítunk mindenféle háborút. Eddig is mindent megtettünk, és most is mindent megteszünk azért, hogy ne legyen háború. Hála nekem, megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna és Oroszország között

– állította Lukasenka. Majd úgy fogalmazott: Ukrajna vajon miért nem mutat érdeklődést a tárgyalások iránt, miközben az ő területén folynak a harcok, ott halnak meg emberek?

Oroszország katonai hadgyakorlatra hivatkozva korábban csapatokat telepített belarusz területre, majd onnan is vezényelt katonákat Ukrajnába a február 24-én indított invázió részeként. Lukasenka nyíltan támogatta a Moszkva szóhasználatában „különleges műveletként” emlegetett támadást, és március elején a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóján arról beszélt, hogy Ukrajna Belarusz elleni támadásra készült, a Moszkva által indított offenzíva pedig ezt elhárította.

A minszki védelmi minisztérium szerdán közölte: előre be nem jelentett hadgyakorlatba kezdett a belarusz hadsereg. Az interjúban Lukasenka biztosított afelől, hogy ezek a gyakorlatok nem irányulnak senki ellen.

Nem fenyegetünk és nem is fogunk fenyegetni senkit. Tudjuk, ki az, aki ellenünk van, így egyáltalán nem áll Belarusz érdekében az, hogy valamiféle konfliktust robbantson ki

– mondta a belarusz elnök, megjegyezve, hogy a nyugati országok „nyugodtan alhatnak”.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök interjút ad az AP amerikai hírügynökség újságírójának az államfői rezidencián, a Függetlenség Palotájában Minszkben 2022. május 5-én. (Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber)