Nem a magyar politikusokra jelentenek veszélyt az ukrán szélsőségesek

– Az ukrán vezetés továbbá elutasította az orosz lakta területek autonómia-törekvéseit, illetve arra a népszavazásra is nemet mondott, amely ezt eldönthette volna – emlékeztetett Georg Spöttle, aki szerint látni kell, hogy az orosz–ukrán háborúnak nemcsak következményei, hanem okai is vannak.

Ráadásul az ukrán vezetés – folytatta – köszönetnyilvánítás helyett belerúg azokba, akik segítséget nyújtanak, legyen az a magyar kormány vagy a magyar nemzet, viszont a német kormányt is, amelyik – bár nyakló nélkül küldi a fegyvereket Ukrajnába – putyini hálózatnak nevezte, amiért nem volt hajlandó tengeralattjárókat, harci helikoptereket és Leopard harckocsikat szállítani neki.

– Németország viszont tisztában van vele, hogy ezzel a lépéssel ők is a hadviselő felek közé sodródnának, amelynek következtében Bulgáriához és Lengyelországhoz hasonlóan az oroszok akár Németország irányába is elzárnák a gázcsapokat, ami két héten belül bedöntené az ország gazdaságát – magyarázta a szakértő. Véleménye szerint hasonló forgatókönyv játszódna le Magyarországon is, ha megszavaznák az Oroszország elleni szankciókat.

Borítókép: Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. (Fotó: Facebook, Tamas Griechisch)