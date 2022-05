A kárpátaljai magyarság minden tragédia után talpra tudott állni

– Történelmi léptékben hozhat-e fordulatot a háború a kárpátaljai magyarság számára?

– Történelmileg Kárpátalja nem létezett, Trianon után négy csonka – Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros – megyéből hozták létre. Ezen a 12 ezer négyzetkilométeren nagyjából 1,2 millió ember él – ami most több a menekültek miatt. Ennek a 12 százaléka magyar. Volt korábban közel húsz százalék is, az arány erősen ingadozó, a felhígítási kísérletek függvényében. Ilyen volt például, mikor a nagyvárosokba erővel betelepítették a gyárakat, és hozták velük az orosz–ukrán ajkú munkásokat. Beszédes, hogy a II. világháború idején Ungvár 80-90 százalékos magyarlakta település volt. Napjainkra jó ha ötezren maradtunk, annak is a fele vegyes házasságból. Fülelni kell, hogy az ember magyar szót halljon. Viszont a kárpátaljai magyarságban mindig is rendkívül erős volt a túlélési ösztön. Bármilyen tragédiák is sújtották, mindig fel tudott állni, sőt elindult a gyarapodás útján. Az I. világháború után például 200 ezerről 100 ezer alattira csökkent a létszámunk, de az 1940-es évekre már feltornásztuk magunkat újra 200 ezer felettire. A II. világháború alatt – a menekülteket is beleszámítva – ismét közel százezer embert vesztettünk, ezután csak lassabban, az 1970-80-as évekre álltunk talpra. Aztán jött a rendszerváltás, azóta negatívak a trendek. Ez például már vonatkozik a 2001-es első ukrán népszámlálás adataira is, a 155 ezer főnyi magyarság esetében a továbbiakban – a kivándorlás okán – lényeges fogyás tapasztalható. A 114 magyarlakta településből jó, ha 75 magyar többségű, elindult a közösségek elöregedése. A folyamatot a nyolc évvel ezelőtti államfordulat gyorsította fel. Az utóbbi években legalább 35 ezer magyar „tűnt el”; többségük kivándorolt. Igaz, kialakult a „kétlakiság” gyakorlata is: sokan Magyarországon vettek ingatlant, és ingáztak. Erre érkezett a mostani háború. Ha ez így folytatódik, akkor hamarosan százezer alattira csökken lélekszámunk.