Kárpátalján a magyarság túlélése a tét

Szellemfalvak

Lélek sincs az utcákon az egyik legnagyobb faluban, a színmagyar Mezőváriban sem. Riporteri praktika, hogy a templomban vagy a kocsmában mindig mikrofonvégre akad valaki, de a püspöki rezidencián méretes kutya tántorít el a kíváncsiskodástól.

A kocsmáig már nem jutunk el: nagy lármával egy cigány társaság vág mellénk lovaskocsijával. Kérdés nélkül is dől belőlük a panasz. Tényleg nehéz a sorsuk, a családfőnek halálra gázolták a feleségét, hat gyermek maradt rá. A háború miatt viszont a magyarországi idénymunkáknak búcsút inthet, így nincs miből megélni. – Újlaknál úsztam át a Tiszát, hogy néhány hetet dolgozhassak – bizonygatja, megerősítve a pletykát, hogy a zöldhatáron olykor szemet hunynak az ilyen „ingázás” felett. Leginkább mégis az fáj neki, hogy rajtuk senki nem segít, mert mindent az ukrán menekültek kapnak. Hát a behívótól nem fél? – Nem félek én semmitől. Ha akarnám, fél kézzel mindtől elvenném a fegyvert. De hat pulyával engem nem hívnak be – legyint, és rágyújt egy cigarettára.

Nem úgy van az. Csak a markukat tartják, de dolgozni nem akarnak. Én is Magyarországon vállaltam munkát. És nézze meg a kertem! Aki akar, boldogul

– csóválja a fejét egy hölgy, aki az út mellett hallgatta végig a beszélgetést. Aztán azért ő is elismeri, hogy a családjából már szinte mindenki Magyarországra költözött. Mezőváriban végül Rózsi nénihez is eljutunk, aki a ház aljában egyszerre üzemeltet vegyesboltot és kocsmát. A tulajdonos áll a pénztár mögött, mint mondja, már csak „lájtosan” megy az üzlet, alig maradtak a faluban. Most is csak két idősebb férfi támasztja a pultot vodkát szürcsölgetve, ők már nem félnek se bombázástól, se behívótól, de a légi riadóra is csak kikérnek még egy kört.

Türelem!

De vajon van-e visszaút a kárpátaljai magyarságnak? Ha valaki a terepről is jól ismeri a helyzetet, az kétségtelenül Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának igazgatója, akit már az ungvári Váralja kávézóban kérdezünk a kilátásokról. Ő türelemre int: szerinte korai még hosszú távú következtetéseket levonni, csak egy későbbi seregszemle után fog kiderülni, hogy milyen mértékben fogyatkozott meg a magyarok lélekszáma. Mert hogy megfogyatkozott, azt ő sem vitatja. Hozzáteszi azonban, hogy valójában a férfiak nagy része már a háború előtt is külföldön dolgozott idénymunkákon.

Eddig hazajártak a családhoz. Elképzelhető, hogy ezután ez fordulni fog, inkább a családot viszik magukkal

– latolgatja a következményeket.

Kérdés viszont az is, hogy Kárpátalján milyen jövő vár a magyarokra, mikor már eddig is feszült volt a helyzet. Rezes József úgy véli, erre is csak az idő fog választ adni, de nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a háború után pozitív irányba mozdul el a kisebbségek ügye. – Ukrajna fiatal állam, amely éppen nemzetépítésben van. Az eddigi megosztottságot a háború elsöpörte, a fronton mindenki egy. Amit évek alatt nem tudtak elvégezni, azt Vlagyimir Putyin megtette – magyarázza. Hozzáteszi, az ukrán médiában eddig is kétségtelenül rossz volt a magyarok megítélése, de ez egy évek óta tartó folyamat, amely a háborúval csak beért. Provokációtól ugyanakkor nem tart, emlékeztet rá, hogy az eddigi incidensek mögött is az oroszok álltak, nem pedig az ukrán szélsőségesek.

Mi is bizonyítottunk. Vannak magyarok, akik a fronton harcolnak. Mások a frontvonalak mögött veszik ki a részüket a munkából

– mondja, reményét fejezve ki, hogy ezt Kijevben is látják.

Arról egyébként nincsenek hivatalos információk, hogy hány kárpátaljai magyart soroztak már be, de arról igen, hogy a háború már hármuk életét követelte.

Az ungvári temetőben magyar katona is nyugszik.Fotó: Arpad Kurucz

– A magyarok menjenek golyófogónak? – háborognak sokan, akit erről kérdezünk. Pedig a frontra kerülni nem is feltétlenül olyan könnyű. Az egyik kibúvó, ha egyszerűen nem veszik át a behívót. De ha meg is érkezik a dokumentum, még akkor sem nyomnak fegyvert automatikusan az ember kezébe. Ezután még csak jelentkezni kell a hadkiegészítő parancsnokságon, ahol eldől, hogy az illető egyáltalán alkalmas-e katonának. Elsőbbséget élveznek azok, akik már szolgáltak, hátul állnak a nagycsaládosok. Hallunk olyanról, aki önként jelentkezett, mégsem hívták be.

Paradicsom

Sokan vannak olyanok is, akik minden nehézség ellenére maradtak. Tóth Győzővel egy Beregszász határában fekvő festői szőlőbirtokon találkozunk. Gőzerővel zajlik a munka, újabb tőkéket telepítenek, modernizálják a borászatot, kibővítik majd az éttermet, lovardát terveznek. A beregszászi városi tanács képviselője szeretettel pihenteti szemét a tájon. – Kárpátalja egy paradicsom – mutat körbe. Mégis, háború közben befektetni? Szerinte nincs más választásuk, mint előre nézni.

– Az emberek fele elmenekült. Ki kell találnunk, hogy ezeket az embereket hogyan csábítsuk vissza. Ehhez meg kell kérdeznünk őket is, hogy mit szeretnének. Túl a munkahelyteremtésen és a többi közhelyen. Ez egyébként nemcsak Kárpátaljára, de az egész ukrán államra is igaz – magyarázza. A fiatalemberből árad az optimizmus, a tenni akarás.

Én nem megyek sehova. Itt születtem, hova menjek? Itt minden utcához, minden mezőhöz kötődünk

– csóválja a fejét. Nevetve hozzáteszi, mivel korábban nem szolgált, még puskát sem fogott a kezében, vele a fronton amúgy se sokra mennének. – Azért mindenki ott segít, ahol tud. A gazdaság működtetéséről sem lehet teljesen lemondani. Én munkát adok, adót fizetek, ami ugyancsak hozzájárul a győzelemhez – mondja. Feladatának érzi azt is, hogy elmagyarázza, Magyarország mennyit segít a bajban.