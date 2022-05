Sorozatos bombariadók borzolják a kedélyeket Szerbiában

A bevásárlóközpontokkal folytatódott

Április közepén aztán három belgrádi és egy niši bevásárlóközpontban volt bombariadó. A belgrádi Gallery, Mercator és Rajićeva pláza e-mailt kapott, akárcsak az Air Serbia, ráadásul az üzenetet közvetítő szerver is ugyanaz volt.

Nem sokkal később az ország harmadik legnagyobb városában, Nišben is riasztották a rendőröket. Ott a Delta Planet nevű bevásárlóközpont volt az állítólagos célpont. A rendőrök mind a négy helyszínt kiürítették, majd tüzetesen átvizsgálták. Bombát azonban ezúttal sem találtak, így visszatérhettek a vásárlók.

Tömeges riasztás az iskolákban

A riasztások sorozata új szintre lépett, amikor a bombával fenyegetőzők célpontjai a diákokkal teli iskolák lettek. Április végén 23 belgrádi szakközépiskolát és gimnáziumot kellett kiüríteni, miután körlevélben terjedt el a bombariadó híre. A Belügyminisztérium és a Biztonsági Információs Ügynökség emberei átkutatták az oktatási intézményeket, de robbanószerkezetet ezúttal sem találtak, így folytatódtak a tanórák.

A legtömegesebb evakuálásra azonban két héttel később, május közepén került sor, amikor reggel 97 belgrádi általános- és középiskolában terjedt el a bombariadó híre. A szülőket sms-ben értesítették arról, hogy ne is vigyék iskolába a gyerekeket, miközben a különleges egységek átvizsgálták az épületeket – tette hozzá a V4NA Hírügynökség.

Délután további oktatási intézményeket is robbanószerkezettel fenyegettek meg, így az érintett iskolák száma a százat is meghaladta. Ugyanezen a napon több más helyszín kapcsán is fenyegetés érkezett – újra ki kellett üríteni több bevásárlóközpontot, a Nemzeti Múzeumot, a pályaudvart, az állatkert egy éttermét, a vízművek üzemeit, sportközpontokat, diákotthonokat és több hidat is.

A bombák elhelyezéséről szóló valamennyi fenyegetést ugyanarról az e-mail-címről küldték. Goran Vesić, belgrádi alpolgármester délután már azt mondta, nyilvánvaló, hogy kiberháború folyik Szerbia ellen.

Egyes belgrádi iskolák azóta úgy döntöttek, hogy ideiglenesen áttérnek az online oktatásra – 49 általános és 21 középfokú intézmény választotta ezt az utat. Aleksandar Markov, a belgrádi gimnáziumokat tömörítő fórum vezetője azt mondta, a koronavírus-járvány alatt már kialakult az online oktatási rendszer, így most viszonylag könnyen át tudnak állni. Ugyanakkor bíznak abban, hogy gyorsan rendeződik a helyzet, és a gyerekeknek nem kell hosszú távú lemaradással számolniuk. A végzősök esetében ráadásul külön gondot okoz, hogy vészesen közeledik a júniusi érettségik időszaka.

Belügyminiszter: milliós veszteségeket szenved el Szerbia

A bombafenyegetésekre reagálva Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter azt mondta, az ország ellen különleges háború folyik, az elkövető pedig nem lehet egy személy, ugyanis minden jel arra utal, hogy csoportos és rendkívül drága szervezett hackertámadás érte Szerbiát.

Csak a felszerelés értéke, mellyel ilyen támadást lehet végrehajtani, túllépi a százezer eurót– hangsúlyozta a tárcavezető.

Arról is beszélt, hogy információik szerint azokat az eszközöket, melyekről a hamis riasztásokat kiküldték, azonnal megsemmisítették, hogy ne lehessen visszakövetni a forrást. Vulin szerint az az anyagi kár, melyet az ország eddig elszenvedett az elveszített munkaórákkal, már milliókban mérhető, nem beszélve a nyugtalanságról és a pánikról, mely a fenyegetések miatt általánosan elterjedt.

A belügyminiszter közleményében az is szerepelt, hogy a kibertámadás célja, hogy jelezze Szerbiának, nem folytathatja önálló, független politikáját, ehelyett engedjen a nyomásnak, és hozza meg a kívánt döntéseket. A szerbiai lakosságot Vulin arra szólította fel, hogy ne dőljenek be a pánikkeltésnek, ha pedig maguk is érintettek evakuálásban, legyenek nyugodtak és kövessék a rendőrök utasításait.

Forrás: Szerb Belügyminisztérium

Hozzátette, a Belügyminisztérium illetékesei minden erejükkel azon vannak, hogy az érintett épületeket a lehető legrövidebb időn belül átkutassák, majd visszaadják rendeltetésének.

Emlékeztetett, hogy Szerbia már felvette a kapcsolatot a nemzetközi szervekkel, akik a Budapesti Egyezménnyel összhangban segíthetik a számítógépes bűnözés elleni globális harcot – szögezi le a V4NA Hírügynökség cikkében.

Szakértő: a fenyegetésekkel helyeznek nyomást Szerbiára

Orhan Dragaš, a Nemzetközi Biztonsági Intézet igazgatója a Kurir című lapnak nyilatkozva azt mondta, biztos benne, hogy a hamis bombariadókkal is fokozni kívánják a Szerbiára nehezedő nemzetközi nyomást.

A balkáni ország nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és bár kiáll Ukrajna területi függetlensége mellett, nem hajlandó saját lakosait megkárosítani azzal, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a gázt és kőolajat szállító oroszok ellen.

Dragaš hangsúlyozta, már messze nem gyerekcsínyekről van szó, hanem sokkal komolyabb akcióról és fenyegetésről. Egy nemzetközi repülőtérre irányított bombariadó (Belgrád mellett Nišben is volt ilyen) már túlmutat az ország belső ügyein, és a nemzetközi terrorizmus kategóriájába tartozik. A szakember emlékeztetett arra, hogy sokan elégedetlenek a Szerbia és elsősorban Aleksandar Vučić államfő által képviselt politikai állásponttal.

Hozzátette: a napi szintű riasztások megzavarják a biztonsági erők normál működését, hiszen kötelesek minden egyes alkalommal tüzetesen átvizsgálni az érintett objektumokat. Orhan Dragaš szerint kulcsfontosságú, hogy az állami szervek gyorsan és alaposan végezzék a munkájukat, mert ezzel megakadályozható, hogy a bizonytalanság és a félelem széles körben elterjedjen.

A V4NA Hírügynökség szerint a politológus Marija Đorić is úgy véli, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos üzengetés áll a bombafenyegetések hátterében. Szerinte minél jobban kiéleződnek a harcok keleten, annál nagyobb lesz a nyomás Szerbián. Aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az utóbbi időben már gyerekek kerültek a fenyegetések célkeresztjébe.