Ismét bombariadókkal riogatják a békés állampolgárokat

− A bombariadókkal a zavarkeltés vagy éppen a közbiztonságba vetett hit megingatása a cél − nyilatkozta akkor lapunknak Horváth József. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója valószínűsíti, hogy külföldről vezérelt, összehangolt akcióról van szó, hiszen [...] Szerbiában is történtek hasonló incidensek. Ám nem ez az egyetlen lehetséges opció.

Az összehangoltság egyértelmű, az pedig, hogy nagy látogatottságú objektumokra jelentik be névtelenül a bombariadót, egyértelműsíti, hogy zavarkeltés vagy éppen a közbiztonságba vetett hit megingatása a cél − mondta áprilisban Horváth József, aki szerint a hibrid háborún túl az elkövetők lehetnek akár olyanok is, akik a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmét így akarnák megtorolni.

Mindenesetre súlyos éveket kockáztat az elkövető. A bombariadó alapesetben közveszéllyel fenyegetés, amiért akár öt évet is kiszabhat a bíróság, ám adott esetben terrorcselekménynek is minősülhet, amiért akár életfogytiglani is kiszabható. Terrorcselekményről akkor beszélhetünk, ha a bombariadót elrendelő követelést is megfogalmaz például az állammal szemben.

Bombariadó

Nézzük, mi is az a bombariadó a Szolgáltató Tűzszerész szakportál szerint.

A bombariadó egy vészhelyzet, amelyet azt követően rendelnek el a hatóságok vagy a fenyegetett intézmény, vagy létesítmény illetékes vezetője, hogy valaki, általában ismeretlen személy, leggyakrabban telefonon azzal fenyegetőzik, hogy pokolgépet robbant.

A fenyegetés tudomásulvétele után a bombariadót mindenképp elrendelik, ugyanis nem lehet megállapítani, hogy a hivatkozott robbanószerkezet létezik-e vagy sem. Nevével ellentétben a bombariadóval való fenyegetés eszköze, ha valós, általában nem bomba, hanem a már említett pokolgép (robbanószerkezet, szakmai nyelven: pirotechnikai eszköz).

A bombariadók a 90-es években jelentek meg hazánkban, egyrészt a bűnözéshez kapcsolódóan, másrészt szándékos zavarkeltés céljából iskolákban, középületekben. Bombariadót leggyakrabban nagy tömegek által látogatott vagy gazdasági szempontból jelentős intézményekbe jelentenek: iskola, pályaudvar, bevásárlóközpont, rendezvényhelyszínek, önkormányzati épületek. Évente körülbelül 170 bejelentés érkezik. A bejelentő általában szűkszavú, hívása mindössze néhány másodpercig tart. A legtöbben egy forgalmas helyen álló fülkéből telefonálnak, de érkezett már hívás otthoni vezetékes telefonról és mobilról is.

Nagyon fontos, hogy a bombariadót mindig komolyan kell venni!

Soha nem tudható előre, hogy egy fenyegetés mikor tekinthető komolynak, és mikor pusztán rossz viccnek. Egy nem kellő komolysággal kezelt eset emberek életét, testi épségét veszélyeztetheti, az anyagi javak nagyarányú pusztulását okozhatja.

Mit kell tenni bombariadó elrendelésekor?

62/207 (XII.23) IRM-rendelet szabályozza a közveszélyokozás esetén kötelezően megteendő feladatokat.

76. §. (1) Ha közveszélyokozással összefüggő bejelentés, fenyegetés közvetlenül a rendőri szervhez érkezik, a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a fenyegetett létesítmény vezetőjét, és egyeztetni kell a foganatosítandó intézkedéseket. A közveszélyokozással való fenyegetéssel kapcsolatos intézkedést az illetékes rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság teszi meg. A bejelentés valóságtartalmának ellenőrzése, a veszélyhelyzet kizárása a fenyegetett létesítmény használóira nem hárítható át.

(2) Közveszélyokozással való fenyegetés helyszínén az előzetes felderítő tevékenységre – Budapest kivételével – a megyei bombakutató csoportot kell kirendelni.

(3) A veszélyeztetett körzetből a legrövidebb időn belül gondoskodni kell az ott tartózkodók eltávozásáról, illetéktelenek távol tartásáról. Gyanús tárgy vagy csomag esetén száz méter, gépjármű esetén kétszáz méter sugarú biztonsági körzetet kell kialakítani, és gondoskodni kell a forgalom eltereléséről is. A tűzszerész járőr helyszínre érkezését követően a járőrparancsnok igénye szerint kell intézkedni a kiürített biztonsági körzet növelésére.

(4) Szükség esetén a robbantással fenyegetett objektum tulajdonosa, használója a foganatosított biztonsági intézkedések tűrésére kényszeríthető. A biztonsági intézkedésből eredő kárigényét az arra jogosult a fenyegetés elkövetőjével szemben érvényesítheti.

Borítókép: Áprilisban Miskolcon is volt bombariadó (Fotó: Észak-Magyarország/Bujdos Tibor)