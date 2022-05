Szijjártó Péter: Emberéletekbe kerülhet a WHO átpolitizálása

− Jelen helyzetben, a majomhimlő terjedése közepette meg kell őrizni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) professzionális, pragmatikus működését, annak átpolitizálása nyomán ugyanis emberéletek kerülhetnek veszélybe − figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Genfben. A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető az Egészségügyi Világszervezet 75. közgyűlésen hangsúlyozta, hogy bár szakértők szerint a majomhimlő sokban különbözik a koronavírustól, így is óvatosnak kell lenni, ezért fontos, hogy a WHO a megfelelő szakértelemmel álljon hozzá a kérdéshez.

– Ha a WHO-ban is elkezdünk politizálni, akkor annak az ódiumát vesszük magunkra, hogy nem tudunk felkészülni erre az új járványra (…), és így emberéletek kerülhetnek veszélybe

− fogalmazott. Hozzátette: „Nagy szükségünk lesz arra, hogy a WHO megfelelő tanácsokkal tudja ellátni a világ valamennyi országát annak érdekében, hogy sikeresen vegyük fel a küzdelmet a majomhimlővel szemben, és mindez ne okozzon olyan komoly sokkot egészségügyi, gazdasági, társadalmi szempontból, mint a koronavírus-világjárvány elleni harc okozott.”

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy manapság már kevesebb szó esik a koronavírusról, noha az még mindig jelen van, s egyes régiókban még nem sikerült legyőzni ezt a kihívást.

Kiemelte, hogy Magyarország kivette a részét a globális védekezésből, az oltóanyagokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításából, és eddig hétmillió vakcinadózissal segített több rászoruló országot.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború egészségügyi téren is komoly fenyegetést jelent, ugyanis Ukrajna és Oroszország is a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik, és minden bizonnyal jelentősen csökkenni fog a kivitelük.

Ez éhezéshez vezethet az egyébként is törékeny helyzetben lévő, szegény afrikai régiókban, ami újabb migrációs hullámokat eredményezhet Európa felé

− mondta, azt hangoztatva, hogy egyfajta ördögi kört alkothatnak a párhuzamos globális válságok. − Jól tudjuk, hogy a mobilitás és a vírus terjedése erősen összefügg. Az újabb migrációs hullámok kialakulása egyértelműen a vírus gyorsabb terjedésével járna − tette hozzá, úgy vélekedve, hogy ezért meg kell előzni a bevándorlóáradat ismételt erősödését.

Végül emlékeztetett arra is, hogy szomszédos államként Magyarországra eddig 712 ezer menekült érkezett Ukrajnából, és közülük sok kiskorú nem rendelkezett a legalapvetőbb oltásokkal sem, amit a magyar hatóságok pótoltak. Továbbá a kormány felajánlotta a sebesült ukrán katonák gyógykezelését minden létszámkorlátozás nélkül, illetve 130 gyerek speciális orvosi ellátásának biztosítását. Szijjártó Péter korábban találkozott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Ngozi Okonjo-Iwealával, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) főigazgatójával is.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával (Forrás: Facebook)