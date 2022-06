Az olasz egységkormány végnapjait jósolja a sajtó

Miközben Mario Draghi olasz miniszterelnök a kijevi misszió előkészítésén fáradozott, addig az olasz lapok a kormány végnapjairól írtak. A kérdés csak az, végül ki és mikor dönt úgy, hogy búcsút int a Draghi vezette egységkormánynak. A pandémia idején létrejött, igen sokszínű kormánykoalíció korábban sem működött zökkenőmentesen, mostanra azonban egyre több politikai erő meggyőződése, hogy felesleges időhúzás a jelenlegi kormány megtartása. A hétvégi helyhatósági választások a politikai erőviszonyok átrendeződését tükrözik. A parlamenti többséget képviselő Öt Csillag Mozgalom támogatottsága öt százalékra zuhant. A baloldali Demokrata Párt a második politikai erővé csúszott vissza, miközben a legszélesebb támogatottságnak örvendő Olasz Testvérek egyedüli erőként foglal helyet az ellenzék soraiban.

A választási szándékra vonatkozó legfrissebb felmérések szerint jelenleg az olaszok 28 százaléka szavazna a Giorgia Meloni vezette pártra. A jobbközép szövetségesek előretörését igazoló helyhatósági választások lezárulásával Giorgia Meloni felszólította a kormányerőt, gondolják át, hogy van-e még létjogosultsága a Draghi-kormánynak. Azt szorgalmazta, hogy a Liga és a Hajrá Olaszország lépjen ki a kabinetből.

Az Il Corriere della Sera olasz napilap hasábjain elsőként Matteo Salvini nyilatkozott jövőbeli szándékáról. Három hónap türelmi időt adott, hogy a kormány lépéseket tegyen az olaszok legégetőbb problémáinak azonnali orvoslására. A Liga főtitkára ultimátumot adott Mario Draghinak. Az adóterhek csökkentésében, a bérek és a nyugdíjak szintentartásában, a határvédelemben és az igazságszolgáltatás területén vár jelentős változásokat. Mivel az év eleje óta 22 ezer illegális bevándorló érkezett Olaszországba, nincs más megoldás, mint a határok lezárása. Hozzáfűzte azt is, hogy az olaszok megelégelték a déli szigetek megszállását, amit Lampedusa baloldali polgármesterének leváltása és a Liga által támogatott Filippo Minino megválasztása is igazol. A Liga főtitkára szerint a nagyvárosok romló közbiztonságának javítása és az infláció miatt szorult helyzetbe jutott lakosság megsegítése a kormány elsőrendű feladata. Újságírói kérdésre válaszolva Salvini arra is kitért, hogy a nyár folyamán, a szeptember 18-i Pontidán esedékes párttalálkozóig vár választ kéréseire. A sajtó értelmezése szerint amennyiben a Liga főtitkára nem éri el kijelölt céljait, mérlegeli a kormányból való kilépés lehetőségét.

A jobbközép szövetségesek közötti nézeteltérések miatt kialakult elhidegüléssel kapcsolatban Salvini azt is elmondta, hogy elérkezett a belső civakodások és versengések lezárásának ideje. Hozzáfűzte, most már a 2023-as parlamenti választások és kormányprogram előkészítésén, valamint az ország vezetését végző miniszterek kiválasztásán kell dolgozniuk. A helyhatósági választások bebizonyították, hogy ha a jobbközép erők összefognak, akkor megnyerhetik a parlamenti választásokat.

Borítókép: Giorgia Meloni, az ellenzéki jobboldali Olasz Testvérek párt vezetője Genovában 2022. június 12-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)