Károly herceg bőröndben kapott egymillió euró készpénzt

Károly walesi herceg egymillió euró – mai árfolyamon több mint 400 millió forint – készpénzt vett át egy bőröndben Hamad bin Dzsásszim bin Dzsaber al-Száni korábbi katari miniszterelnöktől – értesült a The Sunday Times. A brit vasárnapi lap úgy tudja, nem ez volt az egyetlen kifizetés, 2011 és 2015 között három alkalommal, összesen hárommillió eurót kapott. – A Hamad bin Dzsásszim sejktől érkező adományokat azonnal megkapta a herceg egyik segélyszervezete, amely az összeget megfelelően felvezette, és biztosított minket, hogy követte a szükséges előírásokat – reagált a hírekre a trónörökösnek otthont adó Clarence House királyi rezidencia, nem is tagadva az értesüléseket.

Ha a készpénzes adományozás – amelyhez állítólag a katariak ragaszkodtak – szokatlan is, azt a The Sunday Times sem állítja cikkében, hogy bármi törvénytelen történt volna.

Az összeget az 1979-ben életre hívott Prince of Wales’s Charitable Fund (Walesi Herceg Jótékonysági Alap) kapta, amely évente átlagosan 3,6 millió font (1,7 milliárd forint) segélyt oszt szét, többek között egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi célokra. Katar, az olajtól dúsgazdag állam is ismert arról, hogy jelentős donor, támogat más segélyszervezeteket, például az Oxfamot, a CARE-t, vagy az ENSZ programjait is. De Hamad bin Dzsásszim bin Dzsaber al-Száninak is csak aprópénz a hárommillió euró, mivel a világ egyik leggazdagabb embere, vagyonát a Forbes 1,1 milliárd dollárra becsüli.

Tetemes beruházásai után korábban a brit bulvárlapok is csak úgy emlegették, mint „az ember, aki felvásárolta Londont”.

Hamad bin Dzsásszim bin Dzsaber al-Száni Fotó: Gianluigi Guercia/AFP

Károly herceg jótékonysági alapítványának mégis rosszkor jön, hogy újra a címlapokra került. Nemrégiben indult ugyanis nyomozás ellenük, miután felmerült a gyanú, hogy adományokért cserébe segítettek lovagi címet és brit állampolgárságot intézni egy szaúdi milliárdosnak. A trónörökös tagadja, hogy bármilyen tudomása lett volna az esetről.

A brit sajtó azt is megjegyzi, hogy Károly herceg már többször lobbizott Doha érdekében. Legutóbb éppen májusban járt a katari emír Londonban, ahol II. Erzsébet királynővel is találkozott, illetve a következő öt évre tízmilliárd fontos beruházásokról egyeztek meg.

Borítókép: Károly walesi herceg Ruandában (Fotó: Simon Wohlfahrt/AFP)