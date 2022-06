Lapozó: Leállt a vezetékes orosz földgázszállítás Franciaország felé

Ősszel újra beoltják a teljes lakosságot koronavírus ellen Spanyolországban

Carolina Darias spanyol egészségügyi miniszter úgy fogalmazott csütörtöki sajtótájékoztatóján, hogy a negyedik adag koronavírus elleni oltást korcsoportonként alkalmazzák majd, az ehhez érkező vakcinamennyiség pedig akár a teljes lakosságnak is elég lesz. Az őszre várt ellenszerek már az omikron variáns ellen is biztos védelmet nyújtanak majd, köztük lesz várhatóan az első spanyol koronavírus-vakcina, az Ipra is. A tárcavezető szerint, ha valamilyen oknál fogva nem készülnek el az új oltóanyagok, akkor a már meglévőkkel fogják beoltani a spanyol állampolgárokat, hogy ne alakuljon ki egy újabb járványhullám az országban. Az oltási procedúra a már megszokott módon zajlik majd: először a legidősebbeknek adják be, majd korosztályonként haladnak visszafelé. Négy adag koronavírus elleni oltást egyelőre csak a nagyon magas kockázatú, például a daganatos és transzplantáción átesett betegek, továbbá a Down-szindrómás vagy immunszuppresszív gyógyszereket szedők vehettek fel eddig Spanyolországban.

Forrás: rtve.es

Az ügyészség szerint nem merényletben halt meg az ismert iszlámellenes svéd képzőművész

Tavaly októberben érte végzetes baleset az iszlámot gyakran kigúnyoló, a vallással kapcsolatban szókimondó svéd képzőművészt, Lars Vilkset. A szélsőséges iszlám fenyegetettség miatt Vilks már régóta rendőri védelem alatt álló, páncélozott autóval közlekedett. A kétszer két sávos, középen elválasztott autóúton a jármű ismeretlen okból azonban áttért a menetiránnyal szembeni oldalra, ahol frontálisan ütközött egy teherautóval és felrobbant. A tűztengerben mind a művész, mind az őt kísérő két rendőr azonnal meghalt. A védett személy halálhírére az iszlám fórumokon örömujjongás tört ki.

Az esetet követően nyolc hónapig nyomozott a rendőrség, amelyet a legfőbb ügyész most zárt le, bűncselekmény hiányában. A baleset okáról ugyanakkor nem tudtak megnyugtató magyarázattal szolgálni, és számos olyan előzmény és részlet van, amely homályos maradt az ügyben.

Forrás: Samnytt