Lapozó: Válságriadó a francia energiaszektorban

Továbbra sem vezet be üzemanyagár-plafont a spanyol kormány

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétvégén jelentette be, hogy év végéig meghosszabbítják az áprilisban bevezetett válságellenes intézkedéseket, kiegészítve azokat néhány ponttal. Ennek értelmében az autósok – akik egy átlagos kocsi megtankolására már 40-50 ezer forintnak megfelelő összeget fizetnek ki – továbbra is csak a körülbelül 80 forintos literenkénti üzemanyagbónusszal számolhatnak, amelynek értéke hetente hígul a folyamatos áremelés miatt. Az intézkedések szerint szeptembertől felével csökkentik a tömegközlekedés árát. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy befagyasztja a tavaly óta 40 százalékkal drágult gázpalackok árát 19,55 euróra, átszámítva körülbelül 7880 forintra. Mivel a villamosenergia ára az uniós engedéllyel bevezetett átlag 50 eurós gázárplafon ellenére sem csökkent jelentősen, tovább mérséklik az áfáját, 10-ről 5 százalékra. A legalacsonyabb jövedelemből élő családoknak egy egyszeri, 200 eurós csekket adnak, a válság által leginkább érintett ágazatok, így a fuvarozók is, közvetlen segélyben részesülnek majd.

Az intézkedéscsomag több mint 9 milliárd eurós költséget jelent a spanyol államnak és az infláció 3,5 százalékra szorítását célozza meg. Az új intézkedésekről és a régiek meghosszabbításáról a héten szavaz a parlament.

Forrás: rtve.es