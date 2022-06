Lapozó: Súlyos gabonaválság Spanyolországban

Gabonaválság Spanyolországban

Súlyos gabonaveszteséggel kénytelen idén szembenézni Spanyolország, ahol előzetes becslések szerint 20–40 százalékkal esik vissza a termés az év eleji csapadékhiány és a korán érkezett hőség miatt. Országosan 17,2 millió tonnás gabonatermés várható, ami nagyjából hétmillió tonnával kevesebb a tavalyi évhez képest. A kedvezőtlen időjárás Kasztília és Leónt, vagyis Spanyolország legnagyobb termelővidékét sújtja a leginkább. A régió egyes területein idén az ötven százalékot is meghaladó mértékben esik vissza a termés tavalyhoz képest, s Zamorában a hatvan százalékot is elérheti a csökkenés. Kasztília, valamint Aragónia is komoly, 21 százalékos visszaeséssel számolhat.

A mezőgazdasági szakemberek szerint évről évre nagyobb a hőség az országban, ezzel pedig arányosan csökken a termés, mivel a növények nem bírják ki az extrém időjárást. A szervezetek ezért vetőmagcégekkel együttműködve próbálnak olyan magokat kifejleszteni, amelyek jobban tűrik a forróságot és a szárazságot. A problémát súlyosbítja az orosz–ukrán háború is, ugyanis a spanyol kormány Ukrajnától szerezte be a gabonaáru jelentős részét. A takarmánynak szánt kukoricából már most hiány van, és a tartalékkészleteket kezdték el felélni, hogy el tudják látni az állatokat.

Forrás: 20minutes.es