Nyomkövetővel látják el az illegális bevándorlókat az Egyesült Királyságban

Az új gyakorlat kritikusai szerint az eljárás emberi jogokat sért, valamint bűnözőkként kezeli az üldöztetés elől menekülőket.

London áprilisban kötött új migrációs és gazdaságfejlesztési egyezményt a ruandai kormánnyal. E megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. A ruandai kormánnyal kötött egyezménynek – amely tartalmaz egy 120 millió fontos gazdaságfinanszírozási csomagot is az afrikai ország számára – nincs felső számbeli korlátja, London szerint Ruandának megvannak a kapacitásai akár több tízezer ember letelepítésére is a következő években.

Az első járat kedd este indult volna Londonból, legkevesebb hét kitoloncolásra váró személlyel fedélzetén, azonban az EJEB ítélete leállította az egyik férfi kitoloncolását, 22.15-re pedig már az összes utast leszállították a gépről.