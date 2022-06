Meghiúsult London kitoloncolási terve

Az utolsó pillanatban akadályozta meg a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítélete, hogy felszálljon az első repülőgép, ami illegális bevándorlókat szállított volna az Egyesült Királyságból a közép-afrikai Ruandába – számolt be róla szerdán BBC brit közszolgálati csatorna portálja. Mint írták, London eredeti tervei szerint a körülbelül félmillió fontért bérelt Boeing 767-es repülőgép kedd este 22.30-kor szállt volna fel egy katonai repülőtérről, legkevesebb hét kitoloncolásra váró személlyel a fedélzetén, ám az EJEB ítélete leállította az egyik férfi kitoloncolását, 22.15-re pedig már az összes utast leszállították a gépről.

Az EJEB határozata szerint ugyanis egy K. N. nevű iraki férfi „visszafordíthatatlan károkozás valós veszélyével” nézett volna szembe, amennyiben a járaton marad, s elhagyja Nagy-Britanniát. Az Euronews páneurópai hírportál azt írta, a strasbourgi testület szerint a deportálás visszafordíthatatlan károkat okozhatott volna a szóban forgó menedékkérőnek, és erre hivatkozva a többi kitoloncolásra váró illegális bevándorló ügyvédje is keresetet tudott benyújtani, a repülő így végül nem szállt fel.

Az út nagyjából 230 millió forintos árát már ki is fizették a brit költségvetésből.

A strasbourgi bíróság azt is közölte, hogy az ENSZ aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Nagy-Britannia által Ruandába szállított menedékkérők nem fognak hozzáférni a menekültstátusuk meghatározását szolgáló „méltányos és hatékony” eljárásokhoz. A testület emlékeztetett továbbá, hogy a brit legfelsőbb bíróság is elismerte, hogy komoly problémák merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Ruandát helyesen értékelték-e biztonságos harmadik országként. Priti Patel belügyminiszter a történtekre reagálva kifejezte csalódottságát, ugyanakkor azt is igyekezett nyomatékosítani, hogy ettől függetlenül „a következő repülésre való felkészülés már most megkezdődik”. Mint azt kifejtette, ezek az „ismétlődő jogi akadályok” hasonlók azokhoz, amelyekkel a brit kormány más kitoloncolások során is szembesült, hozzátette továbbá, hogy a kedd esti törölt járat utasai közül „többeket a következő járatra helyeznek át”. Patel kiemelte,

mindig is tudta, hogy az áprilisban belengetett szigorú bevándorláspolitikát „nem lesz könnyű megvalósítani”, de hozzátette, „nagyon meglepő”, hogy az európai bíróság közbelépett, miután a kormány engedélyezte a repülés folytatását a nemzeti bíróságok által.

– Jogi csapatunk felülvizsgál minden, ezzel a járattal kapcsolatos döntést – fűzte hozzá.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt korábban, London áprilisban kötött új migrációs és gazdaságfejlesztési egyezményt a ruandai kormánnyal. E megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. A ruandai kormánnyal kötött egyezménynek – amely tartalmaz egy 120 millió fontos gazdaságfinanszírozási csomagot is az afrikai ország számára – nincs felső számbeli korlátja, London szerint Ruandának megvannak a kapacitásai akár több tízezer ember letelepítésére is a következő években.

A ruandai kormány kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett az Egyesült Királysággal kötött megállapodás mellett, és „nem riasztotta el” az első járat kudarca. Yolande Makolo szóvivő azt mondta: Ruanda készen áll arra, hogy befogadja a migránsokat, amikor megérkeznek, biztonságot és lehetőséget kínálva számukra a közép-afrikai országban.

Borítókép: A La Manche csatornán átkelt illegális bevándorlók érkeznek Dover kikötőjébe 2022. április 15-én (Fotó: MTI/EPA/Stuart Brock)