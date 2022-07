Erdőtüzek borítják be Európát, hőség tombol több országban

Több turista a tengerben keresett menedéket az északolasz üdülőváros, Bibione környékén pusztító erdőtűz elől. Az embereket a parti őrség mentette ki a vízből – jelentette a Dpa német hírügynökség szombaton. Médiaértesülések szerint a lángok péntek délután lobbantak fel a közkedvelt nyaralóhelyen. A tűz oltásában egy helikopter is részt vesz. San Michele al Tagliamento polgármester-helyettese, Pierluigi Grosseto azt mondta, hogy nem tudnak eltűnt emberekről.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy megállapítsa, mi okozta a tüzet. Grosseto szerint elképzelhető, hogy a nagy szárazság miatt magától kapott lángra a növényzet.

Frassilongo környékén kilencven tűzoltó, két helikopter és két repülő küzd egy hetven hektárra kiterjedő erdőtűzzel. Toszkánában, Szicíliában és Szardínián is pusztítanak a lángok.

Eközben a Público című portugál napilap arról tájékoztatott, hogy lezuhant egy egymotoros, kétéltű tűzoltó repülőgép Portugália északkeleti részén, és a pilóta meghalt a balesetben. A repülőgép a Torre de Moncorvo térségében pusztító erdőtűz oltásában vett részt. Jelenleg 13 nagyobb és több tucat kisebb tűz pusztít a népszerű nyaralóhelyen – közölte a polgárvédelem.

Portugáliában hónapok óta nagy a szárazság és a forróság. A lángok egy hét alatt több mint 25 ezer hektárt perzseltek fel a helyi hatóságok szerint.

A szomszédos Spanyolországban sem jobb a helyzet: szombat reggel 33 erdőtűz égett országszerte. Tizennégy helyszínen egyelőre nem sikerült megfékezni a lángok terjedését. Málaga közelében 2300 embert kellett evakuálni – írta az El País című spanyol napilap.

Helikopterről oltják egy lakóházak közelében égő erdőtűz lángjait a Málaga tartományban fekvő Alahurin de la Torréban 2022. július 16-án. (Fotó: MTI/AP/Gregorio Marrero)

Franciaország délnyugati részén két tűz 7700 hektárt tarolt le kedd óta: az egyik Bordeaux-tól délre, míg a másik a Pilat-dűne közelében. Az elmúlt napokban 11 ezer embert kellett kitelepíteni lakhelyéről. Avignon közelében egy elhaladó vonat szikrái miatt lobbant fel tűz, amely 1205 hektárt perzselt fel, mielőtt sikerült megfékezni.

Tűzfészek oltásához érkeznek ki szakemberek a délnyugat-franciaországi La Teste-de-Buch település közelében pusztító erdőtűz idején, 2022. július 13-án. (Fotó: MTI/EPA/Caroline Blumberg)

Az Egyesült Királyságban is hatalmas hőség várható: először kellett kiadni vörös riasztást, mert hétfőn és kedden – az előrejelzések szerint – a hőmérséklet a negyven Celsius-fokot is meghaladhatja. Az országban 38,7 fok az eddigi abszolút rekord, amelyet 2019-ben mértek. Írországra és Belgiumra is kánikula vár a jövő héten 32, illetve 38 fokos maximumokkal.

Borítókép: Erdőtűz lángjai közelítenek egy házhoz a Portugália középső részén fekvő faluban, Bempostában 2022. július 14-én. (Fotó: MTI/AP/Armando Franca)