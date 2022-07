Lapozó: Algériai migránsok foglalták el egy francia nyugdíjas otthonát

Online pedofil ragadozókra figyelmeztet a belga rendőrség

Néhány nappal a tanítási szünet előtt a belga rendőrség riasztást adott ki, amelyben arra figyelmezteti a szülőket, hogy a szünidő alatt a gyerekek fokozottabban ki lesznek téve a pedofilok online támadásainak. Ezzel egy időben az online bűncselekményeket felderítő nyomozókat is felszólították a közösségi hálózatok, különösen a TikTok és az Instagram fokozottabb ellenőrzésére, jelentette be Olivier Bogaert, az online bűnözési osztály vezetője. A vakáció idején ugyanis a fiatalok több időt töltenek el a közösségi médiában, hogy kapcsolatban maradjanak iskolatársaikkal, barátaikkal. Az online térben molesztáló pedofilok általában hamis profiljukkal kis- vagy fiatalkorúnak adják ki magukat, és így cserkészik be áldozataikat. A csevegőszobákban meztelen vagy akár pornográf képeket, videófelvételeket kérnek tőlük, amelyekkel később megzsarolhatják a kiskorú naiv áldozatokat. A pedofil bűnözők másik bevált trükkje, hogy hivatásos fotósnak adják ki magukat, és ingyenes fotózási lehetőséget ajánlanak fel a fiataloknak. Részletesen kidolgozott munkamódszereiket úgynevezett „pedo-kézikönyvekben” gyűjtik össze. A tanácsok azonban nemcsak a bűncselekmény „sikeres” elkövetésének kellékeit tartalmazzák, hanem technikai leírást is adnak arról, hogyan kell digitális tevékenységüket titkosítani, láthatatlanná téve magukat a bűnüldöző szervek előtt. Márciusban nyolcvan európai parlamenti képviselő indítványozta az Európai Bizottságnál, hogy a testület európai szinten tiltsa be ezeket a pedo-kézikönyveket. Jelenleg ugyanis csak Németországban és Hollandiában tilos a birtoklásuk és a terjesztésük.

Forrás: Brusselstimes.com, Brusselstimes.com

A nemi erőszakot elkövetők kasztrálását javasolja a svéd párt

Igen kemény büntetési tételeket javasol a Svédországban drasztikus méreteket öltő nemi erőszak elkövetőire a Kereszténydemokrata Párt. A parlament elé pénteken előterjesztett törvényjavalatban 25 év letöltendő szabadságvesztés szerepel minősített nemi erőszak esetére, szabadulás feltételének pedig vegyi kasztrálást írna elő. A pedofilok büntetését is jelentős mértékben szigorítaná az ellenzéki párt, a gyermekek ellen elkövetett nemi bűncselekményekért tényleges életfogytiglan kiszabását tenné lehetővé. „Mindennap 27 nemi erőszakról számolnak be Svédországban. Hány napnak kell eltelnie ahhoz, hogy a kormány intézkedjen?” – tette fel a kérdést Ebba Busch, a párt vezetője. A kereszténydemokraták szerint a nők nincsenek biztonságban az országban, széles körben eluralkodott a félelem, és az elkövetők tömegesen tesznek tönkre életeket. A párt a büntetések szigorítása mellett egy nemzeti tudásközpontot szeretne létrehozni, ahol azok kaphatnának támogatást, akik úgy érzik, hogy problémás a szexualitásuk. A központ lehetőséget biztosítana önkéntes alapon kémiai kasztrálásra az olyanok részére, akik kényszeres szexualitást folytatnak. A párt egyéni indítványként már 2017-ben is nyújtott be hasonló javaslatot, amiben szerepelt a kémiai kasztrálás büntetésként való alkalmazásának lehetősége.

Forrás: Svenska Dagbladet