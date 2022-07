A YouTube-on nézte meg a japán merénylő, hogyan kell fegyvert készíteni

YouTube-videók alapján többször próbálkozott házilag fegyvert készíteni Abe Sindzó volt japán miniszterelnök gyilkosa – írta a Japan Times a hatóságok tájékoztatására hivatkozva. Szakértők már korábban megerősítették, ami az első felvételek megjelenése után is nyilvánvalónak tűnt, hogy a merénylő maga gyártotta a gyilkos fegyvert, és minden bizonnyal a töltényeket is.

A vizsgálatok szerint leginkább egy sörétes puskához hasonló, 40×20 centiméteres eszközt barkácsolt_ két fémcsövet szigetelőszalaggal rögzített egymáshoz, melyek valószínűleg elektronikus tüzelőrendszer használatával lőtték ki az apró, műanyag hüvelyekben elhelyezett lövedékeket.

A videófelvételeken is tisztán látszik, hogy két lövést adott le – az elsőt elhibázta – újratöltés nélkül.

A férfi autójában nagyjából egy négyzetméteres falapokat is találtak, lyukakkal a felületén, melyeket valószínűleg céltáblaként, a fegyverek tesztelésére használt. A rendőrség úgy hiszi, a tettes régóta kísérletezett, és többször kudarcot is vallott a fegyver elkészítésével. Korábbi tájékoztatásuk szerint a házkutatás során hasonló házi készítésű puskákat, illetve robbanóanyagot is találtak. Erre azért lehetett szükség, mert Japánban nagyon szigorúak a fegyverviselési engedélyek.

Az egész csak egy kis alapvető mérnöki tudást igényel, némi fizikával és kémiával megfűszerezve. Bármely felelős és intelligens ember képes fegyvert gyártani egy kis kutatással és technikai érzékkel. Ráadásul a fegyverrajongó közösségek, beleértve a 3D-nyomtatású fegyvereket, nyilvánosan publikálják az elektromos elsütőrendszer terveit. Minden elérhető

– nyilatkozta a Japan Timesnak egy fegyverszakértő.

A Jamagami Tecujaként azonosított merénylő azt is tudta, hogyan kell használni az eszközt, ugyanis korábban majdnem három éven keresztül a japán haditengerészetnél szolgált.

A hatóságok korábban arról is hírt adtak, hogy a merénylő több olyan helyszínt felkeresett, ahol Abe Sindzó kampányolt. Ebből is arra lehet következtetni, hogy előre készült a gyilkosságra, ami ismét felveti a titkosszolgálatok és a biztonságiak felelősségét.