Hatalmas az elégedetlenség Biden politikájával kapcsolatban

Egyre nagyobb méreteket ölt a nemzet irányvonalával szembeni elégedetlenség az amerikaiak körében – derült ki a Fox News amerikai hírcsatorna felméréséből. A helyi idő szerint csütörtökön közzétett adatok azt mutatják, hogy a megkérdezettek 75 százaléka úgy látja, nem jó irányba halad az ország. Májusban ez az érték 67 százalék volt, tavaly áprilisban pedig – Joe Biden elnökségének századik napja környékén – 53 százalék.

Az eredmények szerint a résztvevők többsége a gazdasági fellendülés jeleit hiányolja: a válaszadók 59 százaléka mondta azt, hogy anyagi helyzete átlagos vagy szegényes, és csupán negyven százalékuk látja úgy, hogy kiváló vagy jó anyagi körülmények között él.

A felmérésben résztvevők 85 százaléka az élelmiszerárak folyamatos emelkedései miatt panaszkodott, és 71 százalékuk válaszolta azt, nem gondolják, hogy rövid időn belül változás következne be az amerikai gazdaságban. Sokan a gázárak miatt is zúgolódtak, amelyek némileg csökkentek, de továbbra is jóval magasabbak, mint Biden hivatalba lépése idején.