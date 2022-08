Roland Tichy: A magyarokat olyasmiért büntetik, amit el sem követtek

Az energiaválságból való kiútkeresés helyzetéről Tichy úgy fogalmazott a Mandinernek, hogy „a németek most európai szolidaritást akarnak, a szolidaritás pedig szépítve mindig azt jelenti, hogy szegény vagyok, ezért elveszek öntől valamit.”

Az államok közötti szolidaritás pedig nehéz – hiszen mit lehet csinálni olyasvalakivel, aki magát teszi tönkre? Mit lehet csinálni valakivel, aki tönkretette a saját gazdasági teljesítőképességét, majd ezután azt mondja, hogy add nekem oda a pénzt, amit elfecséreltem?

A megoldási lehetőségeket sorolva – mint az atomerőművek üzemeltetésének folytatása, illetve a német gázkitermelés újjáélesztése – hozzátette:

– Egy sor energiaforrásunk lenne, ha akarnánk. Ezek nem aktiválhatók azonnal, ezt bárki megérti, hiszen nagy technikai létesítményekről van szó, vezetékekre van szükség, az atomerőművekhez fűtőanyagra, de ez egy olyan terv lenne, melynek alapján más országoknak is mondhatjuk: nézd, problémánk van, a mi hibánk, meg is oldjuk a problémát. De amíg a megoldáshoz jutunk, beszéljünk már. Úgy viszont, ahogy most csináljuk – hogy levágtuk a lábunkat, ezért kérnénk tőled az autódat tisztelettel – elég nehéz lesz.

Roland Tichy a magyar kormányt Németország részéről érő súlyos kritikákról is kifejtette a véleményét:

A magyar politikával szembeni ellenérzések nem az olaj- és gázpolitikában, hanem a társadalom- és bevándorláspolitikában erednek. És mivel Magyarország ebben olyan politikát folytat, amely ellentmond az európai fősodornak, ez minden szinten negatívan csapódik le.

Ebben a tekintetben a magyarok helyzete az Európai Unióban nagyon nehéz, a magyar kormány csak azzal próbálkozhat, hogy minél nagyobb fokú saját autonómiát építsen ki, s ezáltal vonja ki magát ebből a furcsa játékból, hogy olyasmiért büntetik, amit el sem követett. Ez a politika.

Borítókép: Roland Tichy (Fotó: Ficsor Márton/VG)