Lapozó: Kritikus az áramellátás helyzete Svédországban

Belgiumban már csak az utcai betonon tudják elhelyezni a migránscsaládokat

Csaknem egy éve állandó téma a belga médiában a belgiumi migránsválság: a menedékkérők regisztrálásáért és ellátásáért felelős kormányzati szerv, a Fedasil már nem tud újabb szálláshelyeket kialakítani, hogy elhelyezze a folyamatosan Belgiumba és annak fővárosába áramló migránsokat. A kaotikus állapotokat igazolta a flandriai régióba érkező migránsokat ellátó szervezet munkatársa is, aki szerint már a Belga Vöröskereszt által üzemeltetett befogadóközpontban is elfogytak a férőhelyek. Migránsvédő szervezetek 2021 novemberében már keresetet is indítottak a belga állam és a Fedasil ellen. Többek között azzal vádolták a belga kormányt, hogy az nem tesz eleget a menekültekre vonatkozó nemzetközi egyezménynek, például nem biztosít elegendő férőhelyet a Belgiumba özönlő illegális migránsoknak, megsértve ezzel alapvető jogukat. A bíróság 2022 januárjában helyt adott a keresetnek és napi ötezer euró pénzbírság kiszabását helyezte kilátásba, ha a belga kormány nem gyorsítja fel a menedékkérelmek elbírálását és nem biztosít elegendő férőhelyet a folyamatosan érkező migránsoknak.

A posztjáról 2022 júniusában leköszönő korábbi menekültügyi államtitkár, Sammy Mahdi ezért üresen álló épületek és szállodák átalakításával próbálta megoldani 2021 decemberében a migránsok elhelyezését. Az újonnan létrehozott férőhelyek azonban ismét csak egy rövid átmeneti ideig hoztak megoldást. Az új menekültügyi államtitkár, Nicole De Moor június végén vette fel a kesztyűt, de az irányítása alatt álló hivatalt továbbra is állandó bírálatok érik a szálláshelyek hiánya, a lassú ügyintézés, a legnagyobb fővárosi befogadóközpont előtt sorban álló migránsok randalírozása miatt. A brüsszeli bíróság által a Fedasilre kirótt pénzügyi kártérítés összege mára már elérte az 500 ezer eurót is, amely a kereseteket elindító migránsvédő szervezeteket, és az állam ellen pert nyert migránsokat illeti meg.

Forrás: BRusselstimes.com

Érvénytelen szavazatokat nyilvánít érvényessé a svéd választási hatóság

A vasárnapi országgyűlési választás rendkívüli szoros eredménnyel zárult Svédországban, jelenleg néhány tízezer szavazatkülönbség van a két oldal között, a jobboldal javára. Most, 95 százalékos feldolgozottság mellett 47 ezer szavazatkülönbség van a tömbök között, a jobboldali négy párt 175 mandátumon áll, míg a jelenlegi miniszterelnök, Magdalena Andersson vezette baloldal 174 mandátumot kapna. Szerdáig még meg kell számolni a külföldön leadott szavazatokat, azután hirdet a választási hatóság végleges eredményt. Vasárnap több mint 90 ezer szavazatot nyilvánítottak érvénytelenné a szavazatszámlálók az ország szavazóköreiben. Most a megyei közigazgatási testületek több ezer, eddig érvénytelennek mondott szavazatot hagytak jóvá, azaz érvényes szavazatként kell beszámítani a pártok eredményeibe. Az érvényesnek nyilvánított voksok pontos száma és a szavazatok megoszlása még nem ismert.

Forrás: Svenska Dagbladet

Méregdrágák lettek a tankönyvek Olaszországban

Hitetlenkedve és értetlenül veszik tudomásul az olasz családok a tanévkezdéskor, hogy a tankönyvek ára az egekbe szökött. Egy középiskolás diák teljes tankönyvkészletének ára ugyanis 315 euróba kerül. Az olasz családok megrohamozták a használt könyveket forgalmazó árusokat, így ugyanis sokat spórolhatnak a tankönyvek árán. A felsős könyvek árából akár 40 százalékot, a középiskolásokéból pedig 20 százalékot spórolhatnak. A tankönyvek idén öt százalékkal, míg a tanszerek árai hét százalékkal emelkedtek meg. Egy tanuló éves költsége könnyen meghaladhatja az ezer eurót, mely számos olasz család számára kifizethetetlen. Komoly nehézséget jelent a használt könyvek újbóli forgalomba hozatala is, bár jelentős terhet venne le a családok válláról. A könyvkiadók ugyanis két- vagy háromévente újabb kiadást dobnak piacra, a régiek pedig eladhatatlanná válnak. Még ugyanabban az iskolában tanuló testvérek sem tudják egymás könyveit újra használni. Korábban könnyebb volt a helyzet, akár tíz éven keresztül is ugyanazt a tankönyvet használták az iskolákban.

Forrás: ilmessaggero.it