Lapozó: Háborús gazdaságra áll át Franciaország

Lift helyett lépcsőhasználatot ír elő a spanyol kormány

Lift helyett használjanak lépcsőt, egyebek mellett ez az előírás szerepel a spanyol kormány új energiatakarékossági csomagjában. A szocialisták szeptember végére véglegesítik az újabb készenléti- és energiamegtakarítási tervet, amelynek elkészítéséhez ezúttal az autonóm régiók, a városi tanácsok, az ipar- és energiaszektor, továbbá a fogyasztók javaslatait is meghallgatják.

Az állampolgárokra vonatkozó spórolási javaslatok között szerepel majd egyebek mellett, hogy a társasházakban élők lift helyett lépcsőzzenek fel az emeletre, ugyanis ezzel rengeteg energia takarítható meg. A kormány emellett mindenkit arra buzdít, hogy hozzon létre kisebb energiaközösségeket a spórolás érdekében, illetve aki megteheti, használja a saját maga által termelt energiát, például vásároljon napelemeket.

Utóbbival akár 60 százalékos vagy ennél is magasabb megtakarítást lehet elérni. Pedro Sánchez miniszterelnök kedden a szenátus előtt azt mondta, hogy a második energiatakarékossági csomagban nem lesz semmilyen drámai intézkedés, illetve közölte azt is, hogy kiemelt figyelmet fognak fordítani a legrászorulóbb háztartásokra. Spanyolországban már érvénybe léptek az első energiaspórolási intézkedések: este 10 óra után lekapcsolják a kirakatok és a használaton kívüli középületek világítását, 27 fokra korlátozzák a klímahasználatot, valamint télen nem lehet majd 19 foknál melegebbre fűteni a boltokat, plázákat, állomásokat és más létesítményeket.

Forrás: 20minutos.es

Dániába menekül a svédországi cukorgyártó cég

Háromszázezer tonna cukorrépát szállít át Dániába a Nordzucker gyártóóriás svéd gyárából, mivel nem bízik a cég abban, hogy Svédország stabil energiaellátást tud biztosítani az ősszel. A cukorrépából történő cukorkivonás folyamata energiaigényes és szezonális, ezért fontos, hogy a megfelelő mennyiségű energia álljon rendelkezésre a feldolgozáshoz. A svéd gyár a német Nordzucker csoport része, amelynek összesen 16 gyára van Európa-szerte.

Dániában a gyár olajat éget, amit Olof Dahlgren biztonságosabb ellátási forrásnak lát a jelenlegi gázhiány miatt mindamellett, hogy az olajégetés visszalépés az éghajlati kérdésekben. Dánia villamosenergia-termelése egyébként is kevésbé sérülékeny, a kisebbik skandináv országban teljesen más az energiamix, mint Svédországban, ahol az energiaszerkezetet főként szél-, víz- és atomenergia alkotja. Bár Dánia is nagymértékben függ a szélenergiától, az energiamix változatosabb, mint a svéd, mivel biomasszából, szénből, gázból, napenergiából és olajból is állít elő villamos energiát.

Forrás: Aftonbladet