macskaparizerPoliticoMagyar Péter

Megfeküdte Magyar Péter gyomrát a brüsszeli selyemzsinór, pánikolva elődei útjára lépett

A Tisza Párt elnöke a korábban is használt fegyvert vetette be, miután a hétvégét sem sikerült megnyernie.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 19:04
Fotó: Markovics Gábor
A bohózatba fulladt kudarcos előválasztás, valamint a Politico által nyilvánosságra hozott, a Fidesz előnyét mutató felméréseket követően ismét cukiságkampányba kezdett Magyar Péter. Ezúttal egy látszólag komoly utómunkával feljavított képen úgy tesz, mint aki süteményt süt – mi másból, mint a nagyi receptjéből?

A banán elfogyott? Ezek szerint kötelező mindig valamilyen fallikus szimbólumot markolásznia a konyhában

– reagált Hont András Magyar Péter átlátszó próbálkozására.

Magyar Péter
Forrás: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter sokadszorra is beállt a korábbi bukott baloldali miniszterelnök-jelöltek sorába, akik a pánikroham után állatokkal, gyerekekkel kezdtek fotózkodni, amint lejtmenetbe kerültek. Ilyen volt többek között Vona Gábor, Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is. Magyar Péter már nagyjából egy hónapja is előhúzta a cukiságkártyát, akkor több posztot is közzétett, amelyeken macskákkal fotózkodott.  

Az egyik legmegszállottabb Magyar Péter-propagandát gyártó Erzsébetváros Tisza-sziget pedig mesterséges intelligenciával egy videót is készített az egyik fotó alapján. 

 

Mint ismert, a hétvégén az előválasztás ellenére sem sikerült átvennie a Tisza Pártnak a közélet tematizálását. Vasárnap délelőtt pedig a kormánypártisággal kicsit sem vádolható Politico által közzétett kutatás is azt állította, a Fidesz–KDNP a legnépszerűbb párt a választók körében Magyarországon. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

 

