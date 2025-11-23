Megfeküdte Magyar Péter gyomrát a brüsszeli selyemzsinór, pánikolva elődei útjára lépett

A bohózatba fulladt kudarcos előválasztás, valamint a Politico által nyilvánosságra hozott, a Fidesz előnyét mutató felméréseket követően ismét cukiságkampányba kezdett Magyar Péter. Ezúttal egy látszólag komoly utómunkával feljavított képen úgy tesz, mint aki süteményt süt – mi másból, mint a nagyi receptjéből?

A banán elfogyott? Ezek szerint kötelező mindig valamilyen fallikus szimbólumot markolásznia a konyhában

– reagált Hont András Magyar Péter átlátszó próbálkozására.

Forrás: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter sokadszorra is beállt a korábbi bukott baloldali miniszterelnök-jelöltek sorába, akik a pánikroham után állatokkal, gyerekekkel kezdtek fotózkodni, amint lejtmenetbe kerültek. Ilyen volt többek között Vona Gábor, Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is. Magyar Péter már nagyjából egy hónapja is előhúzta a cukiságkártyát, akkor több posztot is közzétett, amelyeken macskákkal fotózkodott.

Az egyik legmegszállottabb Magyar Péter-propagandát gyártó Erzsébetváros Tisza-sziget pedig mesterséges intelligenciával egy videót is készített az egyik fotó alapján.