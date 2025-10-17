Nincs új a nap alatt: ismét hazudik Magyar Péter

– Soha ennyi visszajelzés nem érkezett még rendezvényre a Tisza közösségéből, mint most október 23-ra – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Magyar Péter. A tegnap valamivel éjfél előtt közzétett írás azonban egyértelmű hazugságon alapul. A jövő héten tartandó menet ugyanis a Tisza Párt történetében pusztán a harmadik legnagyobb eseménynek ígérkezik a Facebook-reakciók alapján.

Forrás: Facebook

A Nemzeti menet hivatalos eseményére ugyanis 8600 ember jelezte, hogy ott lesz, és 18 ezer érdeklődő van. Ezeket a számokat ugyanakkor két korábbi esemény, az idén március 15-én és tavaly április 6-án tartott demonstrációk is felülmúlták.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A három esemény hivatalos Facebook-oldalából tehát egyértelműen látszik: a Tisza elnöke és a pártja iránt egyre kisebb érdeklődés mutatkozik, és az aktív támogatók is lassan elpárolognak Magyar Péter körül.

A megjelentek száma szokás szerint a közösségimédia-oldalakon jelzettnél azonban jóval alacsonyabb volt minden demonstráción, így Magyar Péter nem sok jót remélhet a jövő héten tartandó eseménye kapcsán.