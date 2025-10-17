Magyar PéterFacebookTisza Pártrendezvény

Nincs új a nap alatt: ismét hazudik Magyar Péter

A Tisza Párt elnökére egyre kevesebben kíváncsiak, ő viszont folyamatosan az ellenkezőjét bizonygatja. A számok azonban nem hazudnak.

2025. 10. 17. 17:18
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Soha ennyi visszajelzés nem érkezett még rendezvényre a Tisza közösségéből, mint most október 23-ra – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Magyar Péter. A tegnap valamivel éjfél előtt közzétett írás azonban egyértelmű hazugságon alapul. A jövő héten tartandó menet ugyanis a Tisza Párt történetében pusztán a harmadik legnagyobb eseménynek ígérkezik a Facebook-reakciók alapján.

Forrás: Facebook

A Nemzeti menet hivatalos eseményére ugyanis 8600 ember jelezte, hogy ott lesz, és 18 ezer érdeklődő van. Ezeket a számokat ugyanakkor két korábbi esemény, az idén március 15-én és tavaly április 6-án tartott demonstrációk is felülmúlták. 

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

A három esemény hivatalos Facebook-oldalából tehát egyértelműen látszik: a Tisza elnöke és a pártja iránt egyre kisebb érdeklődés mutatkozik, és az aktív támogatók is lassan elpárolognak Magyar Péter körül. 

A megjelentek száma szokás szerint a közösségimédia-oldalakon jelzettnél azonban jóval alacsonyabb volt minden demonstráción, így Magyar Péter nem sok jót remélhet a jövő héten tartandó eseménye kapcsán. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
