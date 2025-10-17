Közeleg az igazság pillanata: hat nap múlva Békemenet

– Hat nap múlva békemenet. Látom, a tiszások már előre hisztiznek és kifogásokat keresnek, hogy miért lesznek kevesen a saját rendezvényükön – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. Hangsúlyozta:

nem busz nincsen, hanem ember nincsen, aki csatlakozna a Tiszához, és Magyar Pétert követné.

– Akinek fontos, hogy kiálljon a magyar érdekek mellett, ő a békemenetre jöjjön 23-án – zárta gondolatait.

A Magyar Nemzet megírta: már a békemenet megrendezésének a híre is alaposan felhergelte a kormányellenes posztolókat és kommentelőket a közösségi médiában. Miután Magyar Péter menete iránt nincs nagy érdeklődés, a békemenetről szóló bejegyzések alatt kezdték el kiélni a frusztrációjukat az ellenzéki szimpatizánsok, akik vállalhatatlan módon pocskondiázzák a szervezőket, illetve a résztvevőket egyaránt.

A menet szervezőjének, a Civil Összefogás Fórumnak a posztja alatt például bolondnak, bohócnak és agyhalottnak nevezték a békemenet résztvevőit.

A HVG cikke alatti bejegyzésekből pedig mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenzéki szimpatizánsok attól tartanak, a békemeneten megjelenő tömeg létszáma messze felülmúlja majd a Tisza Párt rendezvényéét.

A békemenet körül kialakuló várakozás láthatóan Magyar Péter idegeinek sem tesz jót. A pártelnök ugyanis hosszú posztban pocskondiázza a kormányt és a kormánypárti médiát, bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a békemenet szervezőit, majd pedig lázasan reklámozta a Nemzet menete rendezvényt.