békemenetnémeth balázsMagyar Péter

Közeleg az igazság pillanata: hat nap múlva Békemenet

Németh Balázs szerint nem busz nincsen, hanem ember nincsen, aki csatlakozna a Tiszához, és Magyar Pétert követné az október 23-i nemzeti ünnepen.

Forrás: Facebook2025. 10. 17. 11:15
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Hat nap múlva békemenet. Látom, a tiszások már előre hisztiznek és kifogásokat keresnek, hogy miért lesznek kevesen a saját rendezvényükön – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. Hangsúlyozta: 

nem busz nincsen, hanem ember nincsen, aki csatlakozna a Tiszához, és Magyar Pétert követné.

– Akinek fontos, hogy kiálljon a magyar érdekek mellett, ő a békemenetre jöjjön 23-án – zárta gondolatait.

A Magyar Nemzet megírta: már a békemenet megrendezésének a híre is alaposan felhergelte a kormányellenes posztolókat és kommentelőket a közösségi médiában. Miután Magyar Péter menete iránt nincs nagy érdeklődés, a békemenetről szóló bejegyzések alatt kezdték el kiélni a frusztrációjukat az ellenzéki szimpatizánsok, akik vállalhatatlan módon pocskondiázzák a szervezőket, illetve a résztvevőket egyaránt.

A menet szervezőjének, a Civil Összefogás Fórumnak a posztja alatt például bolondnak, bohócnak és agyhalottnak nevezték a békemenet résztvevőit.

 A HVG cikke alatti bejegyzésekből pedig mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenzéki szimpatizánsok attól tartanak, a békemeneten megjelenő tömeg létszáma messze felülmúlja majd a Tisza Párt rendezvényéét. 

A békemenet körül kialakuló várakozás láthatóan Magyar Péter idegeinek sem tesz jót. A pártelnök ugyanis hosszú posztban pocskondiázza a kormányt és a kormánypárti médiát, bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a békemenet szervezőit, majd pedig lázasan reklámozta a Nemzet menete rendezvényt. 

 

Borítókép: Békemenet (Fotó: MTI)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu