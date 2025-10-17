Őrjöngenek a tiszások a Békemenet miatt

Már a Békemenet megrendezésének a híre is alaposan felhergelte a kormányellenes posztolókat és kommentelőket a közösségi médiában. Miután Magyar Péter menete iránt nincs nagy érdeklődés, a Békemenetről szóló bejegyzések alatt kezdték el kiélni a frusztrációjukat az ellenzéki szimpatizánsok, akik vállalhatatlan módon pocskondiázzák a szervezőket, illetve a résztvevőket egyaránt.

A menet szervezőjének, a Civil Összefogás Fórumnak a posztja alatt például bolondnak, bohócnak, és agyhalottnak nevezték a Békemenet résztvevőit. Volt olyan hozzászóló aki egyenesen börtönnel fenyegette a megjelenőket az írva

inkább egyből a Kozma utcai börtönbe menjetek. Inkább előbb mint utóbb.

Hollósy Andrást, Miskolc alpolgármesterét sem kímélték a tiszások, akik válogatott sértésekkel provokálták a politikust a Békemenetről szóló posztja alatt.

Többek között olyanokat írtak, mint lábon kihordott lobotómia, hazaárulók menete, birkamenet.

Az egyik tiszás szimpatizáns pedig azt kívánta a kormánypárti politikusnak, hogy a Honvéd Kórház intenzív osztályán töltse a nemzeti ünnepet.

Szintén az alpolgármester posztja alatt számtalan, a résztvevőket dehumanizáló, illetve birkának nevező megjegyzés jelent meg.

A HVG cikke alatti bejegyzésekből pedig mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenzéki szimpatizánsok attól tartanak, a Békementen megjelenő tömeg messze felülmúlja majd a Tisza párt rendezvényét.

A Békemenet körül kialakuló várakozás láthatóan Magyar Péter idegeinek sem tesz jót. A pártelnök ugyanis hosszú posztban pocskondiázza a kormányt és a kormánypárti médiát, bűnvcselekmények elkövetésével vádolta meg a Békemenet szervezőit, majd pedig lázasan reklámozta a Nemzet Menete rendezvényt.