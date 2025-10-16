Szentkirályi Alexandra: Egy hét múlva újra találkozunk a békemeneten + videó

Közösségi oldalán osztott meg egy videót a budapesti Fidesz elnöke.
Egy hét múlva újra találkozunk a békemeneten
– kezdte videóját Szentkirályi Alexandra.
Hozzátette:
Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának. Nekik bábkormány kell Magyarországon, de mi ezt nem engedjük – nem adunk pénzt fegyverekre, és megvédjük nemzeti szuverenitásunkat.
„Itt az idő, hogy erőt mutassunk! Mindannyiunknak ott a helye október 23-án, emlékezzünk ’56 hőseire, és mondjunk NEM-et Brüsszel háborús terveire” – mondta a budapesti Fidesz elnöke.
Én ott leszek – gyere te is
– szögezte le videója végén Szentkirályi Alexandra.
Útvonal: gyülekező az Elvis Presley téren → Margit híd → Nyugati tér → Alkotmány utca → Kossuth tér