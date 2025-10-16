Rendkívüli

Trump: Putyinnal Budapesten fogunk találkozni

Szentkirályi Alexandra: Egy hét múlva újra találkozunk a békemeneten + videó

Közösségi oldalán osztott meg egy videót a budapesti Fidesz elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 18:55
Forrás: Facebook
Közösségi oldalán osztott meg egy videót a budapesti Fidesz elnöke. 

Egy hét múlva újra találkozunk a békemeneten 

– kezdte videóját Szentkirályi Alexandra.
Hozzátette: 

Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának. Nekik bábkormány kell Magyarországon, de mi ezt nem engedjük – nem adunk pénzt fegyverekre, és megvédjük nemzeti szuverenitásunkat.

„Itt az idő, hogy erőt mutassunk! Mindannyiunknak ott a helye október 23-án, emlékezzünk ’56 hőseire, és mondjunk NEM-et Brüsszel háborús terveire” – mondta a budapesti Fidesz elnöke. 
 

Én ott leszek – gyere te is

 – szögezte le videója végén Szentkirályi Alexandra.
 

Útvonal: gyülekező az Elvis Presley téren → Margit híd → Nyugati tér → Alkotmány utca → Kossuth tér

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Facebook) 


