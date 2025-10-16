Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

békeUkrajnaorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Menczer Tamás: Most rád is szükség van!

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel a magyar közvélemény figyelmét arra, hogy aláírásgyűjtés indul Brüsszel háborús tervei ellen. Menczer elmondta, hogy most mindenkire szükség van, aki a béke mellett áll.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 18:07
Weber, von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút
Weber, von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Weber, Von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút, míg Magyarország a béke oldalán áll. Ennek szellemében megkezdődött az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Bejegyzésében Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a Közel-Keleten már béke van, Ukrajnában viszont nem. Szerinte ennek oka, hogy Brüsszel és a háborúpárti politikusok Donald Trump ellen dolgoznak, és ha ezt nem tennék, már Ukrajnában is béke lenne. 

Menczer Tamás közösségi oldalán számolt be arról, hogy aláírásgyűjtés indult a brüsszeli háborús tervek ellen
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kommunikációs igazgató idézi az ukrán kém, Tseber Roland Ivanovics nyilatkozatát, amely szerint a háború folytatása az uniós vezetők és a politikai bábjaik szándéka. 

Ők háborúzni akarnak Ukrajnáért, mi békét akarunk Magyarországért

– fogalmazott Menczer Tamás. 

Borítókép: Weber, Von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

