Weber, Von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút, míg Magyarország a béke oldalán áll. Ennek szellemében megkezdődött az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Bejegyzésében Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a Közel-Keleten már béke van, Ukrajnában viszont nem. Szerinte ennek oka, hogy Brüsszel és a háborúpárti politikusok Donald Trump ellen dolgoznak, és ha ezt nem tennék, már Ukrajnában is béke lenne.
Menczer Tamás: Most rád is szükség van!
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel a magyar közvélemény figyelmét arra, hogy aláírásgyűjtés indul Brüsszel háborús tervei ellen. Menczer elmondta, hogy most mindenkire szükség van, aki a béke mellett áll.
A kommunikációs igazgató idézi az ukrán kém, Tseber Roland Ivanovics nyilatkozatát, amely szerint a háború folytatása az uniós vezetők és a politikai bábjaik szándéka.
Ők háborúzni akarnak Ukrajnáért, mi békét akarunk Magyarországért
– fogalmazott Menczer Tamás.
További Külföld híreink
Borítókép: Weber, Von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak
Nem engedik, hogy a magyar családok fizessék a háború árát.
Putyin szerint a Nyugat csak magának ártott az orosz energia elutasításával
A német gazdaság példája is ezt tükrözi.
Brit titkosszolgálat: nem James Bondról van szó, de a kémek dolgoznak
Az MI5 főigazgatója megszólalt.
Trump Putyinnal tárgyal, mielőtt Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban
Az amerikai elnök csütörtökön egyeztethet orosz kollégájával.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak
Nem engedik, hogy a magyar családok fizessék a háború árát.
Putyin szerint a Nyugat csak magának ártott az orosz energia elutasításával
A német gazdaság példája is ezt tükrözi.
Brit titkosszolgálat: nem James Bondról van szó, de a kémek dolgoznak
Az MI5 főigazgatója megszólalt.
Trump Putyinnal tárgyal, mielőtt Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban
Az amerikai elnök csütörtökön egyeztethet orosz kollégájával.