Menczer Tamás: Most rád is szükség van!

Weber, Von der Leyen és Magyar Péter tovább akarják vinni a háborút, míg Magyarország a béke oldalán áll. Ennek szellemében megkezdődött az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Bejegyzésében Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a Közel-Keleten már béke van, Ukrajnában viszont nem. Szerinte ennek oka, hogy Brüsszel és a háborúpárti politikusok Donald Trump ellen dolgoznak, és ha ezt nem tennék, már Ukrajnában is béke lenne.

Menczer Tamás közösségi oldalán számolt be arról, hogy aláírásgyűjtés indult a brüsszeli háborús tervek ellen

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert