Békemessiás pártelnök úr megtestesült és önmaga mémjévé lett

Chuck Norris sírva könyörög a receptért Magyar Péternél.

Pilhál Tamás
Ne haragudjanak, hogy csak most írok Békemessiás úr tegnapi parádéjáról, miszerint az ő éles elméjéből pattant ki az amerikai–orosz békekonferencia budapesti megrendezésének ötlete. A késlekedésre annyi mentségem akad, hogy csupán most sikerült kimásznom az asztal, illetve a rekamié alól, pár perce múlt el a hír által kiváltott heveny rekeszizomgörcs, amelyet a hullámokban rám törő és szűnni nem akaró röhögés okozott tegnap este óta. Igazából még most is könnyes a szemem, ég a tüdőm, zihálva veszem a levegőt. De azért próbálom összekanalazni komolyságomat – gondolom, a kedves Olvasó is valahogy így lehet ezzel.

Szóval ízlelgessük a hírt: Magyar Péter pártelnök úr hozta tető alá a világbékét. Is. Egyebek közt. Rápirított Putyinra és Trumpra, hogy itt a vége, eddig tartott a türelme. Vagy leülnek egymással tárgyalni valamelyik Tisza-sziget melegedőjében, vagy jaj lesz nekik. Például addig röhögteti őket a foltos slimfit nadrágjában, míg úgy járnak, mint e sorok írója: fél napra kidőlnek a sorból. Esetleg eljárja nekik a nevezetes kenutáncát, amit a Kárpát-medence népei nyár óta nem hevertek ki, s föltételezem, az amerikai és az orosz elnök sem fogja egyhamar.

Oda próbálok kilyukadni, hogy Trumpnak meg Putyinnak semmilyen más választása nem maradhatott, mint engedelmeskedni Magyar Péter Békemessiás pártelnök úr fölszólításának. 

Az engedelmeskedés előtt minden bizonnyal megkérdezték valamelyik tanácsadójuktól, hogy ki a frászparipa ez a robothangon hadaró idióta. Mire megkapták a szükséges tájékoztatást: ő az, aki mosogatás közben lehallgatta a feleségét, aztán másfél évig zsarolta vele szerencsétlent, később ellopott egy telefont, a Dunába dobta, majd (vagy még mindezek közepette) összeszarta magát a pesti holdfényben, amitől a belpesti liberálisok azonnal beleszerettek. (Magukra ismertek benne.)

– Vagy úgy! – pillantottak egymásra félénken az elnökök, ujjaikkal idegesen kopogva atombőröndjeiken. – Akkor inkább kössünk békét, táváris. Ez az alak nem kispályás…

Így történt a találkozó megszervezése, nem történhetett másként. A Telex is fölidézte, hogy Péter úr magas, okos, fénylő homlokából pattant ki a budapesti helyszín ötlete. Ami bizonyíték mindenre. Is. Orbán pedig hiába játssza itt az eszét, a Tisza pártelnökéé az egyedüli érdem.

Hogy Magyar Péter úr a jaltai konferencián is ott volt, az immár vitán felül áll. Ám a legújabb kutatások szerint ugyancsak ő dobta be az Egy Gyűrűt a Végzet hegyének tüzébe. És őmiatta vonult nyugdíjba Chuck Norris, hiszen egy ilyen istenverte zseni mellett neki több babér már nem terem e golyóbison...

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs)

