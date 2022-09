Lapozó: Jövőre zsugorodni fog a svéd gazdaság

Jövőre zsugorodni fog a svéd gazdaság

A Nordea pénzintézet elemzői szerint jövőre 0,7 százalékkal csökkenhet a svéd GDP. A friss gazdasági előrejelzés szerint az energiaválság, az egekig emelkedő infláció és a rohamosan növekvő kamatok járulnak hozzá a borús jövőképhez.

– A jegybank kamatemeléseivel egy időben nagyjából minden drágul, ami sokkos állapotba hozhatja Svédországot és az egész eurózónát – mondta el a nagybank vezető közgazdásza. – A drágulást már most is érezzük, de a folyamat a télen fog tetőzni. Érinti majd a háztartásokat, az önkormányzatokat és a vállalatokat is – jelentette ki Annika Winsth.

A reálbérek az elmúlt harminc évben nem estek olyan gyorsan, mint most, miközben inog az ingatlanpiac. Ez a háztartások óvatosabbá válásához és a magánfogyasztás csökkenéséhez vezet. A kamatemelések ellenére a nemzeti fizetőeszköz, a korona továbbra is gyenge. A bank prognózisa szerint a GDP 2024-ben sem fog egy százaléknál nagyobb ütemben emelkedni.

