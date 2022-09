Lapozó: Lebombázták Karpiv üzemanyagkészletét az oroszok

Belgiumban is megjelent a „ne fizess az energiáért" mozgalom

Belgiumot is elérte a TikTokon terjedő mozgalom, a Don’t Pay, avagy a „ne fizesd be az energiaszámlát” felhívás. A megmozdulás Nagy-Britanniából indult útjára, és a szigetországban már több mint százezer követője van. Ők mind azt vallják, hogy addig nem fizetik be a villany- vagy gázszámlájukat, amíg az árak nem csökkennek az elfogadható szintre. Belgiumban szintén egyre többen gondolják úgy, hogy a fizetés megtagadása (is) rá fogja kényszeríteni a szolgáltatót vagy az államot, hogy az árakat mesterségesen mérsékelje. Namur polgármestere, Maxime Prévot – aki az energiaválságban a belga kormányt gyakran bíráló vallon párt, a Les Engagés (Elkötelezettek) tagja – úgy véli, hogy eljön majd a tömeges szociális véráldozatok korszaka, és a belgák negyven százaléka hamarosan a szegénységi küszöb alatt fog élni. Prévot szerint már régen eljött az ideje annak, hogy az állam beavatkozzon, és keményen szabályozza az árakat. A Ne fizess! mozgalommal kapcsolatban Marc van den Bosch, a belga elektromos- és gázipari vállalatok szövetségének a főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy nem lenne jó ötlet a brit mintát követni, és megtagadni a közüzemi számlák befizetését, mert az még nagyobb válságot idézne elő: könnyen véget vetne az ellátás biztonságának, ha a szolgáltatók a bevételek hiányában nem tudnak energiahordozókat vásárolni.

Forrás: rtl.be