Lapozó: Bónuszt ad a német kormány azoknak, akik a Kanári-szigeteken töltik az idei telet

A védelmi kiadások növelése miatt kerülhet veszélybe a jövő évi költségvetés Spanyolországban

„Spanyolországnak nincs szüksége több harci repülőre és fegyverre” – közölte Ione Belarra, a szocialisták mellett kormányzó szélsőbaloldali Unidas Podemos képviselője és egyben a szociális jogok minisztere, aki hozzátette, hogy nem ők az egyedüli spanyol párt, akik ezt az álláspontot képviselik. Emiatt Pedro Sánchez miniszterelnöknek nehézségekkel kell szembenéznie akkor, amikor megpróbálja átvinni a költségvetést a parlamenten. Ione Belarra hangsúlyozta, hogy ebben a hónapban még utoljára megpróbálják meggyőzni a szocialistákat arról, hogy nincs szükség a katonai kiadások növelésére, amit szerinte Spanyolország kizárólag külső kényszer – vagyis a NATO – hatására tenne meg. A koalíciós partner mellett a spanyol kormány kulcsfontosságú szövetségesei, a szeparatista baszk Bildu, a katalán republikánusok és a valenciai Compromís is elutasítja a kormány terveit. Pedro Sánchez kormányfő a júniusi NATO-csúcs után a katonai kiadások egymilliárd eurós növelését tűzte ki célul, hogy teljesítse a szövetséggel szembeni kötelezettségvállalását és 2029-re elérje a GDP 2 százalékát kitevő védelmi beruházást.

Forrás: rtve.es , esdiario.com

A francia nemzeti vasúttársaságnak is csökkentenie kell az energiafogyasztását

A francia nemzeti vasúttársaság, az SNCF vezetése most véglegesíti azt a vészhelyzeti akciótervet, amelyet a francia kormány korábbi kérésének megfelelően keddig kell kidolgozniuk a francia nagyvállalatoknak. A Le Parisien úgy értesült, hogy az SNCF vészhelyzeti terve a közlekedő vonatok számának a csökkentését készíti elő, ha a téli időszakban kritikus áramhiány alakulna ki Franciaországban. A Le Parisien cikkére reagálva azonban a francia közlekedési minisztérium vasárnap közleményben cáfolta, hogy a kormány csökkentené a közlekedő vonatok számát, a minisztérium azonban elismeri, hogy az áramfogyasztás csökkentése érdekében bekérte az energiafogyasztást célzó intézkedések listáját, de a miniszteri kérés nem tartalmazta azt az utasítást, hogy az SNCF csökkentse a szerelvények számát. A közlekedési miniszter, Clément Beaune és az energiaügyi miniszter, Agnes Pannier-Runacher még júliusban adta ki az utasítást a francia vállalatoknak, hogy szeptember elejére állítsák össze a legalább 10 százalékos energiamegtakarítást eredményező intézkedések listáját. Az SNCF legfrissebb közleménye szerint az úgynevezett fekete forgatókönyv – amelyet csak a legrosszabb esetben vetne be a vasúttársaság –, más lehetőséget is tartalmaz, például az energiatakarékos vezetési technikák széleskörű alkalmazását, amellyel az SNCF a szerelvények sebességének a csökkentése, s így a szolgáltatás minőségének a romlása nélkül tudna elérni 10 százalékos energiamegtakarítást.

Forrás: francetvinfo.fr , leparisien.fr