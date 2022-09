Lapozó: A hadiadó bevezetésére készül a svéd kormány

Októbertől csökkenti a gáz áfáját a spanyol kormány

Pedro Sánchez miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány 21-ről öt százalékra csökkenti az energiahordozó általános forgalmi adóját. Az új szabályt minimum év végéig fenntartják, szükség esetén pedig meghosszabbítják. A kormányfő egy nappal azután jelentette be az intézkedést, hogy a jobboldali Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo közölte: a gáz áfájának csökkentését fogja javasolni a kormánynak a jövő heti szenátusi ülésen. Sánchez szerint a legfontosabb cél, hogy megpróbálják mérsékelni az állampolgárok fűtésszámláját. Ha a jelenlegi nehéz helyzet nem oldódik meg a közeljövőben, akkor az adócsökkentést a jövő évre is kiterjesztik majd. Sánchez kiemelte, hogy a kormány már nyolcvan százalékkal enyhítette a villamos energiával kapcsolatos adókat. Körülbelül egy éve, szintén jobboldali javaslatra 21 százalékról öt százalékra engedték le az áram áfáját, amivel a spanyol fogyasztók már tízmilliárd eurót spóroltak meg.

Forrás: rtve.es

Több száz maffiatagot lepleztek le Calabriában

Az olasz rendőrség leleplezte a 'Ndrangheta bűnbanda 202 tagját, köztük három ismert politikust. A vádlottak között van Cosenzaban polgármestere is. Maffiához köthető tevékenységek, kábítószer-forgalmazás, törvénybe ütköző fogadások és szerencsejátékok, pénzmosások és gyilkosságok hozhatók kapcsolatba a maffiahálózattal. A rendőrség közel 72 millió euró értékben foglalt le a vádlottakhoz köthető ingatlanokat, vállalkozásokat. Házi őrizetbe helyezték a városfejlesztésért felelős vezetőket, Pino Munnót, valamint Francesco de Ciccót is, közpénzekkel való visszaélés és meghamisított pályázatok miatt. A hatóságok több helyi szakértő kivizsgálását is elindították, akik szintén a calabriai 'Ndrangheta tevékenységével hozhatók kapcsolatba.

Forrás: agi.it

A hadiadó bevezetésére készül a svéd kormány

A svéd pénzügyminiszter, Mikhael Damberg és hivatali elődje, a jelenlegi miniszterelnök Magdalena Andersson is azt mondták, szükséges lesz az úgynevezett készenléti adó bevezetése, amelyet a hadsereg védelmi képességének fejlesztésére fordítanak majd. A szociáldemokrata kormányzat szerint erre azért van szükség, hogy a forrásokat ne az egészségügytől, az idősellátástól, illetve az oktatástól kelljen elvonni.

Korábban a miniszter arról beszélt, hogy a legmagasabb keresetűeket érintené az adó, de annak mértékéről és egyéb részleteiről egyelőre nem közölt részleteket. Most Damberg annyit mondott el az ország gazdaságpolitikai helyzetéről tartott sajtótájékoztatóján, hogy egyelőre néhány milliárd koronával kalkulál a kormány, az adó mértéke nem lesz jelentős. A jobboldali Mérsékelt Párt szóvivője szerint a választások előtt titkolóznak a szociáldemokraták, Damberg nem játszik nyílt kártyákkal.

A párt véleménye szerint néhány milliárd korona nem lesz elég a fejlesztésre, ha a kormány valóban csak ennyit vár az adóból, akkor nem világos, miből kívánják finanszírozni a fennmaradó költségeket.

Forrás: Svenska Dagbladet

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)