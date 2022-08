Lapozó: Újabb áramársokk várható Svédországban, nem működik egy atomreaktor

Újabb áramársokk várható Svédországban, nem működik egy atomreaktor

Nem indítható újra a svédországi Ringhals atomerőmű 4-es reaktora, így az ősszel sem fog üzemelni. A reaktort augusztus közepén állították le éves karbantartás és üzemanyagcsere miatt. A kötelező vizsgálat során megsérült egy nyomásszabályozó, amely az erőmű egyik fő alkatrésze. A javítás becslések szerint három hónapig tart majd. Anna Collin, a Ringhals atomerőmű sajtószóvivője azt mondta a TT hírügynökségnek, hogy a szabályozó hibáját hétfőn fedezték fel, ami hatással van a létesítmény működésére, ugyanakkor a biztonságra nem. Az atomerőmű két reaktorát, az 1-est és a 2-est az elmúlt években politikai okokból idő előtt végleg leállították. A Ringhals 4 egy 1120 megawatt teljesítményű reaktor, ami képes Göteborg teljes áramszükségletét akár duplán is kielégíteni. Christian Holtz, a Merlin & Metis tanácsadó cég villamosenergia-piaci elemzője szerint két okból is jelentős hatása lesz az árakra az atomreaktor kiesése. Az egyik az, hogy Dél-Svédországban csökken az áramtermelés, ami azt jelenti, hogy erősebb lesz az árkapcsolat a kontinenssel. Véleménye szerint – bár már Svédországban is nagyot ugrott az áramár – még mindig lényegesen olcsóbb a tarifa a svéd háztartásokban, mint például Németországban, Hollandiában, illetve Franciaországban. A leállás másik árbefolyásoló következménye, hogy csökken az átviteli kapacitás Svédország északi irányából dél felé. „Ennek az az oka, hogy technikai nehézségek sora lép fel, amikor a termelés csökken Ringhalsban. Már a Ringhals 1 és 2 leállításakor láthattuk, hogy az átviteli kapacitás csökkent, de most, amikor a 4-es sem működik, a helyzet még rosszabb lesz” – vélekedett a szakértő.

