Lapozó: Uniós energiaár-plafont sürget Belgium

A britek egynegyede nem fog fűteni a télen

A brit Liberális Demokrata párt megbízásából készített, és a Sky News által közzétett friss felmérés szerint a britek 23 százaléka úgy gondolja, hogy ezen a télen be sem kapcsolja majd fűtést, hogy elkerülje a horribilis fűtésszámlát. A meleg otthonon spórolni kényszerülő háztartások aránya még a 27 százalékot is elérheti a kisgyerekes családok körében, ahol az így megtakarított összegeknek sok más helye van. Ugyanebből a felmérésből derül ki az is, hogy a britek egytizedének meggyőződése, hogy akár bankkölcsön felvételére is kényszerülhet majd, hogy ki tudja egyenlíteni téli fűtésszámláját. A gyermekes családok 33 százaléka pedig eleve hitelkártyával tervezi rendezni a havi fűtés költségét. Míg 2021-ben „csak” 4,5 millió brit háztartást érintett az energiaszegénység, addig 2022 októberére már 8,9 millió otthon lesz érintett, 2023 januárjára pedig 15 millió család, amely a nagy-britanniai háztartásoknak több mint a fele, közölte friss felmérésére hivatkozva a gyermekszegénységet monitorozó Child Poverty Action Group. Az energiakatasztrófa felé galoppozó szigetország vezetése hatalmas próbatétel előtt áll. Hiába London májusban bejelentett 14 milliárd fontos energiatámogatási segélye, a csillagászati összeg az energiaárak növekedésének csak 47 százalékát tudják kompenzálni, figyelmeztetett az Institute for Fiscal Studies gazdasági kutatóintézet. A Boris Johnsont követő miniszterelnök-jelöltek favoritja, Liz Truss pedig egyelőre igencsak homályosan fogalmaz az energiaszegénység elleni terveivel kapcsolatban.

Forrás: bfmtv.com, news.sky.com

A mentőt sem engedték át az autópályát lezáró klímaaktivisták Stockholmban

A legnagyobb hétfő reggeli csúcsban blokkolták a svéd fővároson áthaladó E4 autópályát a klímaaktivisták. Becslések szerint 10-15 ember ült le a négysávos útra, ezáltal Stockholm jelentős része bedugult a közlekedés szempontjából. A lezárás alatt a mentők sem tudtak közlekedni, ami több esetben is fennakadást okozott a sürgősségi ellátásban, közölte a rendőrség. Stockholm legnagyobb kórháza, a Karolinska közelében volt a lezárás. Az intézmény közölte, több mentőautót is a rendőrségnek kellett kísérnie, hogy el tudjon jutni a kórházba. A délelőtt folyamán 12 embert őrizetbe vettek, akiket a közrend megsértésével, illetve hatósági eljárás, valamint közfeladatot ellátó személyek akadályozásával gyanúsítanak. Az elmúlt időszakban rendszeressé váltak a hasonló akciók. A mai akció hírére a Mérsékelt Párt szóvivője törvénymódosítást és szigorúbb büntetési tételeket követelt az ilyen helyzetekre. Az esetet még a radikális Zöld Párt is elítélte, szóvivője teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte az akciót.

Forrás: Aftonbladet