Lapozó: Újabb energiatakarékossági intézkedést készítenek elő Spanyolországban

Egyre több olasz család adósodik el

A súlyos gazdasági krízis egyre több olasz megélhetését lehetetleníti el. A családok felélték tartalékaikat a pandémia éveiben, mostanra már egyre többen igényelnek személyi kölcsönt a korábban megszokott életszínvonal fenntartásához. A krízis sokak eladósodását is eredményezte. 2022 első fél évében 24,5 százalékkal emelkedett a személyi kölcsönök és hitelkérelmek száma. Az év további részében is folytatódhat a növekvő tendencia. A kérelmek összege csökkent, ami azt bizonyítja, a fogyasztók tudatában vannak a törlesztés nehézségeivel. Az igényelt összeg mennyisége átlagosan 7,6 százalékkal csökkent. A felmérések szerint az olaszok átlagosan 13 ezer euró összegű személyi kölcsönhöz folyamodtak idén. A hiteligénylők túlnyomó része középkorú, 45–54 év közötti. Őket követi a 35–44 év közötti korosztály. A kérelmezők egyharmada készpénz hiánya miatt kér azonnali anyagi segítséget.

Forrás: ilgiornale.it

A spanyolok és a németek megpróbálják rávenni a franciákat egy új gázvezeték megépítésére

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden találkozik Olaf Scholz német kancellárral, hogy megtárgyalják a Midcat gázvezeték megépítésének részleteit, amely az Ibériai-félszigetet köti össze a Pireneusokon keresztül Németországgal. A kormányfők emellett megpróbálnak megoldást találni arra, hogyan győzzék meg Emmanuel Macron francia elnököt arról, hogy ne zárkózzon el az építési munkálatoktól. A 2019-ben költségvetési okokból félbehagyott Midcat gázvezetékkel részben megoldható lenne az orosz–ukrán háború miatt kialakult energiaválság. Ezen keresztül Spanyolország az Afrikából és az Egyesült Államokból vásárolt gázt továbbítani tudná Németország irányába. A gázvezeték megépítéséhez azonban a franciák közreműködésére is szükség van. Macron ellenzi az építkezést, mert szerinte túl lassú lenne, ráadásul ütközne a klímaváltozás megállítása érdekében hozott intézkedésekkel is. Az Európai Unió múlt héten jelezte, hogy hajlandó támogatást adni a Midcat megépítésére. Ha Franciaország továbbra is fenntartja vétóját, akkor a B terv szerint járnak el, mely egy Spanyolország és Olaszország közötti energiahálózat kiépítését tartalmazza.

Forrás: 20minutos.es