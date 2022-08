Lapozó: Salvini szerint az Oroszországra kivetett szankciók kudarcot vallottak

A belga ellenzéki párt új atomerőművek építésére szólította fel a kormányt

Belgiumban naponta dőlnek meg a rekordok a földgáz és a villamos energia árában, ezért a vallon ellenzéki párt, a Les Engagés (Elkötelezettek) arra szólította fel a belga kormányt, hogy – Németországhoz hasonlóan – azonnal léptesse életbe Belgiumban is a háromszintű vészhelyzeti energiaterv első fázisát. A nagyobb kormányzati tudatosságot sürgető párt szerint ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy az idei télen Belgium is súlyos energiaválság elé néz, és ezt az ország vezetése nem várhatja ölbe tett kézzel. Ha Belgium életbe léptetné vészhelyzeti energiaterve első fázisát, akkor a szövetségi hatóságok fokoznák az európai energiapiac monitorozását, bár még nem korlátoznák a fogyasztókat. Ellentétben a kormánykoalícióval – amely az atomenergiáról való átállásra törekedett, és csak a közelmúltban változtatta meg döntését a Doel 4 és a Tihange 3 lezárásáról – a Les Engagés azt szeretné, ha a belga kormány még több új nukleáris kapacitást fejlesztene ki. „Meg kell mondanunk az igazat az embereknek: Belgium jelenlegi nukleáris kapacitásának a maximális kihasználásával is még mindig 82 százalékban függünk a gáztól és az olajtól. Az atomenergia önmagában nem ment meg minket” – fogalmazott Christophe De Beaukelaer. A Les Engagés rövid távú energiatakarékossági intézkedések bevezetését is sürgeti, például nemcsak a közvilágítás korlátozását, a középületek fűtésének a csökkentését és az autópályákon a sebesség korlátozását, hanem a rövid távú légi járatok betiltását is. A vallon ellenzéki párt ugyanakkor politikai támogatásáról biztosította a belga kormányt, hogy az ne mondjon ellent a szükséges, de népszerűtlen intézkedések bevezetésétől. A belga ellenzék válság-előrejelzését alátámasztja, hogy a belga miniszterelnök, Alexander De Croo éppen hétfőn jelentette ki, hogy Belgium az elkövetkezendő öt-tíz évben nehéz telek elé néz.

Az antwerpeni drogmaffia hivatalos munkavállalással épül be az antwerpeni kikötőbe

Míg a kábítószer-kereskedelemre szakosodott maffia korábban megelégedett azzal, hogy lefizeti az antwerpeni kikötő alkalmazottait, mára a maffiatagok munkát vállalnak a kikötőben. A nemzetközi kikötő-üzemeltető vállalat, a Cepa, valamint a szakszervezetek is tudnak arról, hogy a szervezett bűnözői csoportok saját embereiket küldik el az állásinterjúkra. Az üzemeltetők ezért most azt mérlegelik, hogy a kulcspozíciókra ugyanolyan szigorú felvételi eljárást alkalmaznának, mint amilyet a repülőterek és a börtönök is előírnak az alkalmazottak toborzásakor: a jelöltek előéletének alapos átvilágítását vezethetik be a jelenleg megkövetelt egyetlen feltételen, az erkölcsi bizonyítványon kívül. A szocialista szakszervezet szerint azonban a legjobb megoldás inkább az lenne, ha a dokk dolgozóit kiképeznék a gyanús magatartás felismerésére. Annak ellenére vélekednek így, hogy éppen a szocialista szakszervezet képviselője jelentette ki a probléma taglalásakor, hogy „ránézésre nem lehet megmondani valakiről, hogy bűnöző”. A belga igazságügyi miniszter, Vincent Van Quickenborne a Belga hírügynökségnek elmondta, hogy a kikötői biztonsági szolgálat tisztjeinek státusát és feladatait a nyár elején jogilag is rögzítették. Eszerint a belgiumi kikötők biztonsági őreinek egyik feladata a gyanúsan viselkedő alkalmazottak kiszűrése és jelentése. A beépült drogmaffia leleplezésére ezenkívül létezik egy anonim bejelentő rendszer is, amelyen bármely alkalmazott riadót fújhat.

