Lapozó: Jövőre alig növekszik majd a svéd nemzeti össztermék

Éles robbanószert találtak egy táskában a stockholmi belvárosi kultúrfesztiválon

Bombaszakértők vonultak ki egy stockholmi kulturális fesztiválra, mert gyanús táskát találtak a Kungstänggården parkban vasárnap este. Később az egész parkot kiürítették. A rendőrség akkor még nem erősítette meg a bombaveszély gyanúját, de hétfőn este közölték, hogy a belvárosban talált csomagban éles bomba volt. Egyelőre még nem vettek senkit sem őrizetbe az eset kapcsán. A fesztiválon aznap este egy iráni énekes, Ebrahim Hmedi lépett volna fel.

Forrás: Aftonbladet

Milliók éhezése várható ősztől Olaszországban

Az elszabadult infláció következtében 2,6 millió olasz lesz kénytelen élelmiszersegélyt kérni ősztől. A Coldiretti olasz őstermelő szövetkezet felmérése szerint tömegeket fenyeget az éhezés veszélye Itáliában. Az energiatermékek, az élelmiszer és az üzemanyagok árának együttes megemelkedésével átlagosan 564 euróval ugrik meg a háztartások költsége. – Az orosz–ukrán krízis, valamint a nyári aszály az olasz családok százezreit kényszerítette térdre – jelentette ki az őstermelők szövetségének elnöke, Ettore Pandini. Az élelmiszerek árainak megemelkedése tömegeket kényszerít a szegénykonyhák és az élelmiszercsomagok igénybevételére. Több mint félmillió 15 év alatti kiskorú, háromszázezer nyugdíjas, 81 ezer hajléktalan és 31 ezer mozgássérült vette igénybe az elmúlt időszakban az élelmiszer-juttatásokat. Csak a tésztákra, a kenyér- és gabonafélékre éves szinten 115 euróval, a sajtfélékre 71 euróval, a halakra pedig 49 euróval költenek többet majd az olaszok. A nyári aszály hatmilliárd euró értékű kárt okozott a mezőgazdaságnak, ezt súlyosbítják a megemelkedett energiaárak.

Forrás: agi.it

Jövőre alig növekszik majd a svéd nemzeti össztermék

Gyenge GDP-növekedésre és továbbra is magas inflációval járó recesszióra számít 2023-ra a Svéd Üzleti Kamara. Gazdasági előrejelzésében a szervezet egy pesszimista és egy optimista forgatókönyvet is felvázolt. A borúlátóbb prognózis szerint jövőre igen gyenge, 0,1 százalékos GDP-növekedés várható, ami jelentősen elmarad a kormány nemrégiben bemutatott előrejelzésétől.

A munkanélküliség ugyanakkor tovább nő, várhatóan az idei 7,7 százalékról 7,9-re emelkedik, ezzel szemben az idénre várt 7,5 százalékos infláció 4,7-re csökkenhet. A derűlátóbb prognózis szerint a GDP jövőre 1,5 százalékkal fog nőni, a pénzromlás mértéke pedig 3,6 százalékra mérséklődik. A szervezet vezető közgazdásza a villamosenergia-piac helyzetében látja a legnagyobb problémát.

– A határidős árazásokból látni, hogy egekbe fog szökni a már most is elszállt áramár, különösen a déli országrészben – mondta el Olov Daunfeldt. A helyzet nyomást gyakorol a háztartásokra, amelyeknek vissza kel szorítaniuk a fogyasztást, de komoly következményekkel jár a cégekre nézve is. Az energiaigényes vállatok egy része a beruházások elhalasztása, illetve a munkaerő leépítése mellett dönt.

– Fennáll a veszélye a munkanélküliség növekedésének, sőt a cégek bezárásának vagy áttelepülésének is – vélekedett Daunfeldt. A szakember szerint a választások előtt a pártok igyekeznek megoldási javaslatokat felvázolni, de a többségük rövid távú, kompenzációs alapú, amelyek helyett hosszú távú, strukturális reformokra lenne szükség a villamosenergia-szektorban, aminek nyomán a vállalkozások is kiszámíthatóbban tudnának működni.

Forrás: Affärsliv

Borítókép: Stockholm (Forrás: Flickr)