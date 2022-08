Lapozó: Százszázalékos rezsiköltség-emelkedés vár az olaszokra

Visszatérhetnek munkahelyükre a védőoltást visszautasító olasz pedagógusok

Azok az olasz pedagógusok, akik korábban visszautasították a védőoltást, most újra munkába állhatnak szeptember elsejétől. Az olasz oktatási minisztérium által közzétett rendelet értelmében minden szintű oktatási intézménybe visszatérhetnek az érintett pedagógusok.

Az Olaszországban szeptember 15-én kezdődő tanévnyitásra így nagyobb hatékonysággal tudnak majd felkészülni az iskolák, elkerülve a tavalyi év kaotikus állapotait. Az oltási kötelezettség feloldásával 3800 pedagógus térhet majd vissza a katedrához.

Szeptember közepén nyolcmillió iskolás korú gyermek térhet vissza az iskolapadokba. Az oktatási tárca a szájmaszk hordásának kötelezettségét is feloldotta, így három év után újra az orvosi védőeszköz használata nélkül mehetnek az iskolai közösségbe a gyermekek. A betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak. A 37,5 fokos hőemelkedést, valamint az influenzás tüneteket produkálóknak továbbra is tilos az iskolai közösség látogatása. A tanév során az osztálytermeket kötelező lesz rendszeresen fertőtleníteni, valamint gondoskodni a folyamatos szellőztetésről.

Forrás: ansa.it

Éjszakára le kell kapcsolni a fényreklámokat Franciaországban

Az energiaátmenetért felelős francia minisztérium hétfőn bejelentette, hogy a nyár végéig egész Franciaország területén korlátozzák majd a köztéri fényreklámok használatát. A település méretétől függően más-más kötelezettségeket írnak elő a hirdetőtáblák tulajdonosainak. A harmonizálás után a kivilágított hirdetőtáblákat azonos feltételekkel kell majd lekapcsolni Franciaország-szerte hajnali egy és reggel hat óra között. Csak a repülőterek és a pályaudvarok mentesülnek majd a korlátozás alól.

Az intézkedést az indokolja – az Európai Bizottság gázmegtakarítást célzó javaslatán kívül –, hogy a francia környezetvédelmi és energiagazdálkodási ügynökség adatai szerint egy két négyzetméteres digitális LCD-reklámfelület évente 2049 kilowattóra áramot használ fel, amely – az ügynökség állítása szerint– egy átlagos francia család otthonának a megvilágításához és a háztartási gépek működtetéséhez szükséges éves áramfogyasztásának felel meg.

A hétfőn bejelentett harmonizáció másik területe lesz a fűtött és klimatizált kereskedelmi egységek bejárati ajtajának zárvatartására vonatkozó egységes, országos kötelezettség. Bár az energiaátmenetért felelős francia minisztérium tárcavezetője, Agnès Pannier-Runacher a július 24-i bejelentésében a hirdetőtáblákra és a zárt ajtókra vonatkozó szigorú rendeletét csaknem azonnali hatállyal hirdette meg, a törvényerejű, országos szinten harmonizált és hatályos jogszabály csak szeptember 23-a előtt készül el.

Forrás: bfmtv.com

Százszázalékos rezsiköltség-emelkedés vár az olaszokra

Robbanásszerű drágulások várhatók Olaszországban az őszi és a téli hónapokban. Mario Draghi a legutóbbi sajtókonferenciáján elmondta, hogy bár Itália a nyári hónapokban Németországnál és Franciaországnál is jobban teljesített, szeptembertől nagyon komoly kihívás elé néz.

A nyaralásból visszatérő olaszoknak százszázalékos rezsiköltség-emelkedéssel kell számolniuk. Az Arera energiaszolgáltatásért felelős hivatal bejelentette, hogy a földgáz ára megduplázódik októbertől. Ez az élelmiszerárak növekedését is okozza majd, akár tízszázalékos drágulással lehet számolni. Nehéz iskolakezdés vár az olaszokra, mert a tankönyvek és iskolaszerek ára is emelkedik.

A fogyasztóvédelem becslései szerint családonként közel kétezer euróval lesznek magasabbak a költségek a megnövekedett energiaárak miatt. A Mario Draghi vezette kormány az elmúlt hónapokban harmincmilliárd eurós pénzalapot hozott létre a nehéz helyzetbe jutott családok és vállalatok megsegítésére, ez azonban kevésnek bizonyul. Egyre több vállalat kénytelen bezárni vagy a munkarendet az éjszakai órákra átcsoportosítani, amikor alacsonyabb az energia ára. A legnehezebb helyzetben a kohászatok, a porcelán- és üveggyárak vannak, de egyre több tésztagyár is bezár.

Forrás: ilgiorno.it

Borítókép: A Bartolini olasz csomagkézbesítő cég bolognai raktára 2020. június 26-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Max Cavallari)