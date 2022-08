Lapozó: Pálfordulat a svéd energiapolitikában: vissza kell térni az atomhoz

Pálfordulat a svéd energiapolitikában: vissza kell térni az atomhoz

Svédországban is az egekbe szöktek az áramárak, így az ország jövőbeli energiaellátása a választási kampány fontos kérdésévé vált. Ez a tény arra késztette a jelenleg kormányzó szociáldemokrata pártot, hogy megváltoztassa korábbi véleményét és állást foglaljon az atomenergia szükségessége mellett. A kormányzat jelenlegi ciklusában két, még működő reaktort zárt be, ugyanakkor most úgy véli, hogy az atomenergia a jövőben is fontos és bővítendő. „Ha az energiaellátást és az árakra nehezedő nyomást kezelni akarjuk, akkor holisztikusan kell megközelítenünk a kérdést, és növelni az atomenergia részarányát” – mondta Mikael Damberg pénzügyminiszter a hétvégén, amikor a szociáldemokraták bemutatták a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tervüket. Az eseményen szó volt arról is, hogy Svédország azon tervét is felül kell vizsgálni, hogy 2040-re az ország 100 százalékban megújuló energiaforrásból lássa el magát úgy, hogy az atomenergia nem minősül megújulónak. Ez utóbbiért az ellenzék már régóta küzd, illetve azt javasolja, hogy a megújuló szót a fosszilismentesre kellene cserélni. A legnagyobb ellenzéki párt, a mérsékeltek vezetője, Ulf Kristersson szerint nonszensz, hogy a szociáldemokratáknak három héttel a választások előtt jut eszébe, hogy az atomenergiáról indítsanak dialógust.

Forrás: SVT

Borítókép: Az oskarshamni atomerőmű (Fotó: Flickr)