Lapozó: Titkos NATO-tárgyalást tervez Svédország Törökországgal

A dráguló háztartási áramszámlák vethetnek véget a home office korszakának

A szolgáltatások fogyasztói árának összehasonlításával foglalkozó brit cég, az Uswitch elemzése szerint egy brit alkalmazott a téli hónapokban akár 60 eurót (hozzávetőleg 24 ezer forintnak megfelelő összeget) is megtakaríthat hetente, ha az irodában végzi el munkáját az otthona helyett. A távmunka kiiktatásával ugyanis hétköznap 75 százalékkal csökkentheti a gázfogyasztását, és 25 százalékkal mérsékelheti az áramhasználatot. Hasonló következtetésre jutott a belga energiaszabályozó hatóság is, amelynek adatai szerint egy átlagos belga család, amely földgázzal fűt és főz, évente 3791 eurót (1,5 millió forintot) költ – a jelenlegi árakon – a gázszámlára. Az energiafelhasználás a téli hónapokban a legintenzívebb, ezért decemberben az éves földgázfogyasztás 17,1 százalékát, januárban 18,4 százalékát, februárban pedig 15,3 százalékát kell kifizetniük a háztartásoknak. Ha ezekben a hónapokban a belgák teljes munkaidőben a munkahelyükön dolgoznak otthonaik helyett, akkor januárban csaknem 700 euróval (283 ezer forinttal) csökkenthetik a földgázszámlájukat. A belga fogyasztóvédelmi hivatal, a Test-Achats képviselője szerint logikus lépés lesz a belgák számára, hogy az energiaintenzív hónapokban visszatérjenek a munkahelyükre. Ezért a munkáltatók felkészülhetnek a tömeges visszatérésekre akár már novembertől. Sokan természetesen az ingázás költségeit is figyelembe veszik majd, s hogy azzal együtt is megéri-e nekik az irodai munkavégzés. A Test-Achats tapasztalatai szerint az emberek más lehetőségeket is kihasználnak majd, például az edzőteremben fognak zuhanyozni az otthonaik helyett.

Fotó: brusselstimes.com