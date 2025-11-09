Pikó András botrányos jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást

Időközi választást tartottak vasárnap a józsefvárosi Losonci negyedben, aminek a tétje az volt, hogy megszűnik-e a kerületet 2019 óta vezető Pikó András többsége a képviselő-testületben.

Horváth Alexander és Pikó András (Fotó: Facebook)

A 8. számú választókerület tavaly megválasztott képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott.

Horváth Alexander most újraindult korábbi mandátumáért, de már nem a DK színeiben, hanem függetlenként, a polgármester csapatának támogatásával.

Végül Horváth Alexander a szavazatok 52 százalékával megnyerte az időközi választást, így újra képviselővé lett. Ezzel pedig Pikó András polgármester többsége is megmaradt a képviselő-testületben.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Pálovics Emese a voksok 38 százalékát szerezte meg. A DK által támogatott Tóth-Ádám Éva 5 százalékot, míg az MSZP által indított Czeglédy Ádám közel 3 százalékot gyűjtött össze. Egy független jelölt, Tóth Erzsébet is megmérette magát, de kevesebb mint egy százalékot kapott. Érdekesség, hogy a hétvégén a Losonci negyedben egy férfi szórólapokat helyezett el a parkoló autók szélvédőjén, amely szerint Tóth Erzsébet a Tisza Párt jelöltje volt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)