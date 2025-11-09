Magyar PéterTisza Párttelexmédium

Magyar Péter ezt a balliberális lapot tekinti a Tisza házi sajtójának

Újabb botrány Magyar Péter körül: a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan is megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi kapcsán. Lapunk számos kérdést elküldött a pártnak Magyar Péter sajtószabadságot lábbal tipró eljárásáról, ám eddig semmilyen reakció nem érkezett.

2025. 11. 09.
Magyar Péter különböző nyilatkozatai és megnyilvánulásai alapján eddig is tudni lehetett, hogy fittyet hány a sajtószabadságra, ugyanis több vele szövetséges, ellenzéki médiumot is számonkért, amiért nem a neki tetsző módon írtak róla, vagy nem a szája íze szerinti kérdéseket tették fel, sőt, még akkor is, amikor szerinte a sajtóorgánumok nem foglalkoztak eleget a pártja kampányeseményeivel. 

Most az is bebizonyosodott, hogy Magyar Péter a Tisza házi médiumaiként tekint az ellenzéki sajtóra.

Legalábbis ez olvasható ki abból a kommentből, amelyet Magyar a Telex Facebookon közzétett egyik cikke alá írt.

Szócsőnek tekintett médiumok

A hozzászólás ugyanis gyakorlatilag egy levél amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével, amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a november 9-i (vagyis vasárnapi) időközi önkormányzati választáson. 

Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, s feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.

Érdekesség, hogy Hont András publicista is felfigyelt a furcsa kommentre, és ő is arra a következtetésre jutott: gyakorlatilag az egyetlen értelmezhető magyarázat az, hogy „Messiás úr letiszasajtózta a Telexet”. Azt nem tudni pontosan, hogy Magyar miért éppen egy Facebook-komment formájában küldte el a levelet, ám valószínűleg véletlenül írta rossz helyre, ugyanis később megváltoztatta a hozzászólás szövegét. A Telex cikke egyébként – amely alá Magyar a levelet írta – semmilyen kapcsolatban nem állt a VIII. kerületi időközivel.

Lapunk több kérdést is elküldött a Tisza sajtóosztályának Magyar Péter üzenetével kapcsolatban, ám megkeresésünkre semmilyen módon nem reagáltak. 

Egyebek mellett kíváncsiak lettünk volna arra: miként fordulhat elő, hogy a Tisza Párt elnöke egy sajtóorgánumnak szóról-szóra megküldi, hogy az mit kérdezhet tőle. 

Ugyancsak felvetettük, hogy a pártelnök a saját eljárását miként tartja összeegyeztethetőnek a sajtószabadság elveivel. Azzal kapcsolatban is érdeklődtünk: ha elhatárolódnak egy Tisza-szigettől, akkor azt miért nem egyenesen, nyíltan kimondva teszik, s miért folyamodnak etikailag is megkérdőjelezhető módszerekhez.

Megfenyegetett szerkesztőségek

Szintén szerettük volna megtudni, hogy a múltban a Tisza Párt összesen hány alkalommal járt el hasonlóképpen, valamint, hogy pontosan mely médiumok szerkesztőségére igyekeztek az említett módszerrel vagy más egyéb módon nyomást gyakorolni. 

Megkérdeztük, hány esetben történt olyan, hogy a Tiszáról a médiában megjelent híreket maga a párt vagy Magyar Péter gerjesztette.

Végezetül arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy miként reagálnak arra, ha egy adott médium nem Magyar Péter utasításai szerint jár el.

Noha válasz nem érkezett, a Tisza Párt elnökének korábbi megnyilvánulásai betekintést nyújtanak abba, hogy miként igyekszik megfélemlíteni, vagy legalábbis magához idomítani a balliberális sajtót. A számos ilyen eset egyike, amikor Magyar nyilvánosan propagandistának nevezte Dezső Andrást, aki – még a HVG újságírójaként – tavaly tavasszal egy rendőrségi jegyzőkönyvről érdeklődött nála, amely egy rendőrségi intézkedésig fajult vitát dokumentált Magyar Péter és akkori felesége, Varga Judit között 2020 decemberében.

Újságírókat lökne a Dunába

Magyar azzal is nagy port kavart, amikor a Partizánnak adott egyik interjújában arra buzdította a követőit, hogy ne a „függetlennek gondolt médiumoknak” küldjenek adományokat, hanem a Tiszának. Egy nyilvánosságra került hangfelvételen pedig arról beszélt a Tisza Párt elnöke, hogy a Hír Tv stábját belökné a Dunába, de azt is megemlítette, hogy több baloldali lap szerkesztőségét már elküldte a „k...rva anyjába”.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

