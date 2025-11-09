Magyar Péter ezt a balliberális lapot tekinti a Tisza házi sajtójának

Magyar Péter különböző nyilatkozatai és megnyilvánulásai alapján eddig is tudni lehetett, hogy fittyet hány a sajtószabadságra, ugyanis több vele szövetséges, ellenzéki médiumot is számonkért, amiért nem a neki tetsző módon írtak róla, vagy nem a szája íze szerinti kérdéseket tették fel, sőt, még akkor is, amikor szerinte a sajtóorgánumok nem foglalkoztak eleget a pártja kampányeseményeivel.

Most az is bebizonyosodott, hogy Magyar Péter a Tisza házi médiumaiként tekint az ellenzéki sajtóra.

Legalábbis ez olvasható ki abból a kommentből, amelyet Magyar a Telex Facebookon közzétett egyik cikke alá írt.

Szócsőnek tekintett médiumok

A hozzászólás ugyanis gyakorlatilag egy levél amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével, amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a november 9-i (vagyis vasárnapi) időközi önkormányzati választáson.

Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, s feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.

Érdekesség, hogy Hont András publicista is felfigyelt a furcsa kommentre, és ő is arra a következtetésre jutott: gyakorlatilag az egyetlen értelmezhető magyarázat az, hogy „Messiás úr letiszasajtózta a Telexet”. Azt nem tudni pontosan, hogy Magyar miért éppen egy Facebook-komment formájában küldte el a levelet, ám valószínűleg véletlenül írta rossz helyre, ugyanis később megváltoztatta a hozzászólás szövegét. A Telex cikke egyébként – amely alá Magyar a levelet írta – semmilyen kapcsolatban nem állt a VIII. kerületi időközivel.

Lapunk több kérdést is elküldött a Tisza sajtóosztályának Magyar Péter üzenetével kapcsolatban, ám megkeresésünkre semmilyen módon nem reagáltak.

Egyebek mellett kíváncsiak lettünk volna arra: miként fordulhat elő, hogy a Tisza Párt elnöke egy sajtóorgánumnak szóról-szóra megküldi, hogy az mit kérdezhet tőle.

Ugyancsak felvetettük, hogy a pártelnök a saját eljárását miként tartja összeegyeztethetőnek a sajtószabadság elveivel. Azzal kapcsolatban is érdeklődtünk: ha elhatárolódnak egy Tisza-szigettől, akkor azt miért nem egyenesen, nyíltan kimondva teszik, s miért folyamodnak etikailag is megkérdőjelezhető módszerekhez.