Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Bayer Zsolt blogja

Nekem is van egy meg nem nevezett forrásom

Most figyelj!

Orbán ViktorDonald TrumpolajEgyesült ÁllamokMagyarország 2025. 11. 09. 18:50
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Szijjártó azután volt kénytelen tiszta vizet önteni a pohárba, hogy a BBC, a Reuters, a CNN és számos más lap egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselőre hivatkozva arról írt, hogy Donald Trump csak egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól, miután Orbán Viktorral tárgyalt Washingtonban, noha a magyar miniszterelnök korlátlan időtartamról beszélt. Szijjártó nyilatkozata után a Reuters ismét rákérdezett a meg nem nevezett washingtoni tisztviselőnél a szankciómentességre. A lap forrása magyar idő szerint szombat este újból megerősítette, hogy csupán egy évre szól az engedmény.”

Na most az a helyzet, hogy nekem is van egy meg nem nevezett forrásom, méghozzá a Reuters belső köreiből. Ez a meg nem nevezett (mert nem megnevezhető) forrásom ismételt kérdésemre határozottan megerősítette, miszerint a Reuters (meg a CNN és a BBC) pofátlanul hazudozik, ugyanis nem bírják elviselni (a megbízóikhoz hasonlóan), hogy a magyar miniszterelnök Magyarországnak létfontosságú megállapodásokat kötött az Egyesült Államok elnökével.

Erről szól ez az „egy évre szól csak” hazudozás.

Valamit ki kell találniuk, hogy ne a lényegről legyen szó.

És hogy ezek hazudnak? Mindig. Nézd csak meg, hogyan vágta össze a BBC Trump beszédét, amiből aztán levezették, hogy Trump hergelte fel a tömeget és ő szólította fel az embereket a Capitolium ostromára.

Gazemberek ezek.

A megállapodás pedig időkorlát nélküli.

Ennyi.

