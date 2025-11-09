Miért támadja Magyar Péter a Trump–Orbán-találkozó eredményeit? – Az elemző válaszol

„A Trump–Orbán-csúcstalálkozó komoly siker a magyar emberek számára: marad az olcsó orosz energia, pénzügyi védőpajzsot kap Magyarország a spekulációs támadásokkal szemben” – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ezzel minden magyar jól jár, még a baloldali médiának is el kellett ismernie az eredményt.

Magyar Péter ezt mégis ellenzi. Azt mondja, ő felülbírálná a nagyon hasznos új egyezményeket és megszakítaná a megerősödött amerikai–magyar kapcsolatokat.

De vajon miért? Mert neki egyáltalán nem fontosak a magyar szempontok. Nem tudja támogatni az új egyezményeket, mivel ő Brüsszel utasításait hajtja végre!

– írta Deák Dániel.