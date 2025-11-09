Trump-Orbán-csúcsTisza PártMagyar Péter

Miért támadja Magyar Péter a Trump–Orbán-találkozó eredményeit? – Az elemző válaszol

Hiába járt jól hazánk az Trump–Orbán-találkozó eredményeivel, Magyar Péter mégis ellenzi azokat. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ennek oka, hogy neki egyáltalán nem fontosak a magyar szempontok. Nem tudja támogatni az új egyezményeket, mivel ő Brüsszel utasításait hajtja végre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 18:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Trump–Orbán-csúcstalálkozó komoly siker a magyar emberek számára: marad az olcsó orosz energia, pénzügyi védőpajzsot kap Magyarország a spekulációs támadásokkal szemben” – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ezzel minden magyar jól jár, még a baloldali médiának is el kellett ismernie az eredményt. 

Magyar Péter ezt mégis ellenzi. Azt mondja, ő felülbírálná a nagyon hasznos új egyezményeket és megszakítaná a megerősödött amerikai–magyar kapcsolatokat.

 

De vajon miért? Mert neki egyáltalán nem fontosak a magyar szempontok. Nem tudja támogatni az új egyezményeket, mivel ő Brüsszel utasításait hajtja végre! 

– írta Deák Dániel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán-Trump találkozó

Szijjártó Péter eddig nem látott felvételt osztott meg + videó

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu