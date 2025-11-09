forintforint árfolyamMagyar Péter

Erősödik a forint, a baloldali elemzők hamarosan megmagyarázzák: ez is Magyar Péter érdeme

Egyre jobban erősödik a magyar fizetőeszköz, ami azt jelenti, hogy hamarosan érkeznek az elemzések a baloldalról, miszerint ez is Magyar Péternek köszönhető – erről írt közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Emlékezetes, az elmúlt két hónapban a magyar közbeszédben többször felmerült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak növekedése miatt erősödött másfél éves csúcsra a magyar fizetőeszköz. A szakmainak kevéssé mondható érvelés több ponton hibás.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 17:36
„Tovább erősödik a forint. Várom a baloldali elemzők izzadságszagú magyarázatát, hogy mit tett ezért a napokban a méregzsák” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az év elején annyira gyenge volt a hazai fizetőeszköz árfolyama, hogy a 420 vagy 430 forintos eurókurzus sem volt elképzelhetetlen. Azóta viszont jelentős erősödésnek indult a forint, és a napokban másfél éve nem látott csúcsra emelkedett a közös európai fizetőeszközzel szemben. 

A forint erősödésében erős szerepet játszott a Trump-Orbán találkozó (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI)
Már a csütörtöki amerikai piacnyitáskor erősödési hullám érkezett, amikor Orbán Viktor gépe még nem is érkezett meg Washingtonba. A forint árfolyama pénteken az amerikai kereskedés elején megint megindult, és immár a majdnem kétéves csúcsok felé közelített röviddel a magyar miniszterelnök és Donald Trump megbeszélése előtt. Korábban a Világgazdaság is rávilágított, hogy a forint piacán kiváló a hangulat, mióta kiderült, hogy Budapest lehet a helyszíne az ukrajnai békekötést célzó találkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, illetve nyilvánosságra került a Trump–Orbán-találkozó dátuma.

Valójában a Tisza Párt miatt erősödik a forint?

Az elmúlt napokban elképesztő formában van a forint, amely a januári árfolyamszintekhez képest mostanra az euróval szemben mintegy 7 százalékot, a dollár ellenében az év eleji 405 forintos maximumhoz képest szeptemberig csaknem húsz százalékot erősödött.

Az Oeconomus Gazdaságkutató is rávilágított: az elmúlt két hónapban a magyar közbeszédben többször felmerült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak növekedése miatt erősödött másfél éves csúcsra a forint. A szakmainak kevéssé mondható érvelés több ponton hibás.

  • Egyrészt a régió összes szuverén fizetőeszközét az elmúlt fél évben az erősödés jellemezte, amely jelenséget nehezen lehet a magyar politikai erőviszonyok átrendeződésével magyarázni.
  • Másrészt még a kormánykritikus közvélemény-kutató cégek felmérései szerint is politikai értelemben a kormánypártok nyerték meg az idei nyarat. Így a piac a forint erősödésével pont a kormánypártok relatív erősödését árazta volna be.

Valójában ezzel az érveléssel szemben a forint cserearányának idei javulása mögött a pozitív magyar reálkamat mellett számos egyéb makrogazdasági, valamint geopolitikai összefüggés és esemény áll, köztük a vámháború körüli bizonytalanság megszűnése, illetve az orosz–ukrán háború potenciális lezárása.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

