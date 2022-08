Lapozó: Újabb áramárrekord dőlt meg Svédországban

Sztrájkot hirdetett a spanyol Iberia légitársaság

Az Ibéria légitársaság légiutas-kísérői augusztus 28. és szeptember 6. közötti napokra hirdettek sztrájkot. A tíz napra kiírt sztrájk körülbelül félezer dolgozót érinti majd. Csakúgy, mint más cégek esetében, az Ibéria alkalmazottai is a munkakörülmények javítását és szerződéseik felülvizsgálatát követelik. Tájékoztatásuk szerint 2021 decembere óta próbálnak megegyezni a céggel, amelyet azonban nem érdekelnek a követelések, sőt kizárólag a valóságtól távol álló alternatívákat hajlandók kínálni a dolgozóiknak. Az Iberia-legénység tagjainak bérét már hét éve befagyasztották. A dolgozók a bérkiigazítás mellett most szolgálati bónuszért is harcolnak. A Ryanair légitársaság dolgozóinak munkabeszüntetése csak szerdán 307 járat késését okozta a spanyolországi repülőtereken, ugyanakkor ezúttal egyetlen járatot sem töröltek. A legtöbb késés most Palma de Mallorcát, majd Barcelonát és Madridot érintette.

Forrás: rtve.es, rtve.es