Lapozó: Az új atomerőmű mentheti meg Finnországot az energiaválságtól

Túlzsúfoltak a svéd börtönök

Az elmúlt években jelentősen megnőtt az elítéltek száma a svéd börtönökben és fogvatartási központokban is. Bár jelenleg is épülnek az újabb börtönépületek, de azok elkészültére még várni kell. Ezért a büntetés-végrehajtás a már meglévő intézményeket kénytelen bővíteni, elsősorban az egyszemélyes cellák megosztásával. A hatóság főigazgatója szerint jelenleg négyszáz további helyre lenne szükség, a szakember szerint a pluszágyak elhelyezésével sem biztos, hogy elegendő férőhelyet tudnak majd biztosítani. – Olyan gyors a tempó, annyi változtatás van, hogy az aggodalomra ad okot – tette hozzá Martin Holmgren. A főigazgató szerint a helyzet azért állt elő, mert egyre több az elítélt, valamint szigorúbb büntetéseket szabnak ki részükre. A kumlai börtönben már 2019-ben kétágyasították a magánzárkákat, így a hatvan férőhelyes börtön 84-re bővült. A magasabb létszám és a kényszerű zsúfoltság miatt azonban megemelkedett az incidensek száma, valamint a személyzet is túlterheltté vált.

Forrás: SVT