Lapozó: Nagyot nyerhet az olasz jobbközép pártok szövetsége

Augusztus közepére megduplázódott a tűzifa iránti kereslet Spanyolországban

Habár tombol a hőség Spanyolországban, sokan már most elkezdték megvásárolni a tűzifát, mert tartanak a téli energiaválságtól. Az egyik Madrid melletti családi vállalkozás tíz éve látja el a térséget tűzifával. Beszámolójuk szerint idén a megszokottnál jóval korábban kezdődött el a vásárlás és már most kétszer annyi tűzifát adtak el, mint az elmúlt évben. A vásárlók között rengeteg a vállalkozó. Az egyik környékbeli pizzéria tulajdonosa például egy évre elegendő fát készül beszerezni, mert attól tart, hogy a kifogyó készletet nem fogja tudni pótolni, ez esetben viszont be kellene zárnia az üzletét. Már nemcsak a vállalkozások, hanem a háztartások is pánikolnak Spanyolországban idén harminc százalékkal nőtt meg a kályhák és a kandallók eladása, amit egyebek mellett az üzemanyagok árának példátlan növekedése okozott.

Forrás: Antena3.com

A finn haderő megfelel a NATO követelményeinek

Eddig 23 NATO-tagország országgyűlése ratifikálta a svéd, illetve a finn NATO-csatlakozást, a skandináv országok belépéséhez hét további szavazatára van még szükség. Ezek közül egyedül Törökország szavazata kétséges, amely ugyan június végén a madridi csúcson aláírt egy megállapodást, amelyben Ankara támogatásáról biztosította a skandinávokat, de továbbra is szkeptikus a tagjelöltek terrorizmushoz való viszonyát tekintve. A finn védelmi miniszter ismét megerősítette, Finnország nem támogatja a terrorizmust. Antti Kaikkonen szerint az ország hadereje régóta megfelel a NATO által elvártaknak és ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Finnország akadály nélkül válhasson taggá. A miniszter úgy véli, országa a legjobb esetben az év végén csatlakozhat a szövetséghez. A fegyveres erők parancsnoka, Timo Kivinen tábornok is megerősítette, hogy több évtizedes együttműködés készítette fel a finn fegyveres erőket a NATO-országokkal való katonai együttműködésre. Kivinen és Kaikkonen is úgy értékelt a finn közmédiának, hogy nem kétséges a fegyveres erők katonai kompatibilitása a NATO-val, Finnország védelmi képessége erősíteni fogja a NATO-t. A jelenlegi munka elsősorban technikai részleteket érint, a katonai felkészültséget pedig közös gyakorlatokkal erősítik.

Forrás: Yle

Sikerült megfékezni az év legnagyobb erdőtüzét Spanyolországban

A zamorai Losaciót ért természeti csapásban – amely idén a legnagyobb kárt okozta – 31 500 hektár terület égett le. A lángok július 17-én csaptak fel egy villámlás következtében, a tűzoltók hosszú ideig nem tudták körbekeríteni a területet. Ennek okai egyrészt a rossz időjárás, másrészt a nehéz domborzati viszonyok voltak. Huszonnyolc nap munka után vasárnap sikerült megfékezni a tüzet, mely egy tűzoltó és egy juhtenyésztő halálát okozta, illetve ami miatt csaknem hatezer embernek kellett átmeneti időre elhagynia otthonát. Spanyolországban jelenleg is több súlyos erdőtűz tombol. Hétvégén újabb hőmérsékleti rekordok dőltek meg: az alicantei Torreviejában például 1961 óta nem volt olyan meleg, mint szombaton, amikor 43 fokig hevült a levegő. A térség több településén is pusztítottak a lángok, a legsúlyosabb helyzet az alicantei Vall d’Ebóban alakult ki. Az ottani erdőtűz még mindig aktív és már 3500 hektárt perzselt fel, valamint ezer embert kellett evakuálni miatta. Zaragoza megyében a Moncayo Természeti Parkot fenyegeti katasztrófa. Szombat óta több mint nyolcezer hektár terület égett le és nyolc településről kellett kitelepíteni a lakókat. Az oltást az erős szél és a sűrű erdő is nehezíti. Mintegy 250 katona dolgozott az éjszaka folyamán az ötven kilométeres körzetet érintő tűz oltásán. Spanyolországban 2022-ben már több mint 235 ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A statisztikák szerint összesen 7234 erdőtűz alakult ki az ország különböző régióiban.

Forrás: Vozpopuli.com, Rtve.es, Cadenaser.com